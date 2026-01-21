Kiderült, van-e még fűtési tartaléka a Főtávnak a szokatlan hidegben – meg fogunk hökkenni

Az aktuális előrejelzések szerint az idei január valószínűleg az elmúlt 15 év második leghidegebb januárjaként kerülhet be a statisztikákba – közölte válaszában a Budapesti Közművek, amelyet a Világgazdaság arról kérdezett, hogy a társaság távhőszolgáltató divíziója, a Főtáv tudja-e teljesíteni a megnövekedett fűtési igényeket. A Főtáv 240 ezer háztartást, továbbá hétezer üzleti és intézményi fogyasztót lát el hővel és használati meleg vízzel.

A Főtáv rendelkezésére álló kapacitások fele még szabad / Fotó: Bócsi Krisztián

A társaság jelezte, hogy január első két hetének időjárása, Budapest földrajzi helyzete alapján kétségtelenül az utóbbi évek téli hónapjaihoz viszonyítva ritkán tapasztalt hideget hozott.

Hideg után még hidegebb

A Budapesti Közművek rendelkezésére álló meteorológiai információk szerint a hónap első felének átlagos külső hőmérséklete –2,7 Celsius-fok volt. Ez több mint 5 fokkal volt hidegebb

a 2025 azonos időszakának +2,5 fokánál, és

2024 azonos időszakának +2,8 fokánál.

Az utóbbi 15 év leghidegebb januárja 2017-ben volt, akkor –4,3 fok volt a havi átlaghőmérséklet, ezen belül az első két hét átlaga –4,4 fokot ért el.

Az idei január első két hetének leghidegebb napja január 9-én volt, –5,9 fokos napi átlaggal. A Budapesti Közművek saját mérései adatai alapján ezen a napon a hajnali órákban a pillanatnyi hőmérsékleti minimum megközelítette a –10 Celsius-fokot Budapest XVII. kerületében. A Rákoskeresztúri fűtőmű hőkörzetében 5 és 6 óra között az átlag –9,8 fok volt.

Hideg lenne? A Főtáv kapacitásai fele még szabad!

A Főtávnak több mint 2000 megawattnyi hőtermelő kapacitás áll rendelkezésére a távhőfogyasztók ellátására. Ennyivel még a legnagyobb hidegben is megfelelő tartalékokkal biztosítható az ellátás. Leghidegebb időjárásként az energetikai számításokban Budapest területére –13 fokkal tervez a társaság.

Az időszak eddigi leghidegebb napján, január 9-én, a fővárosi távhőrendszerre kiadott összes hőteljesítmény maximuma 957 megawatt volt, ez a rendelkezésre álló hőkapacitások 47 százaléka.

Majdnem a duplájára ugrott a hőigény

Az elmúlt (2024/25-ös) fűtési szezon átlagos külső hőmérséklete 6,8 Celsius-fok volt, az erre az átlagos hőmérsékletre jellemző napi fogyasztói hőigény mintegy 39 ezer gigajoule volt. Az idei január 9-én a távhőfogyasztók hőigénye meghaladta a 71 ezer gigajoule-t. A két érték összevetése azt jelenti, hogy a távhőigény a leghidegebb nap(ok)on mintegy 80 százalékkal volt magasabb egy átlagos fűtési szezonbeli napénál. Január első két hetében a távhőfogyasztás csaknem elérte a 900 ezer gigajoule-t, ami harmadával több, mint egy teljes átlagos októberi vagy áprilisi hónap fogyasztása.