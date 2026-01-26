Őszintén beszélt az MVM-vezér Paksról: az atomerőmű reaktorait le kell állítani – így fogják pótolni az áramot a felújítás alatt

Az elmúlt években nem nagyon találkoztunk olyannal, hogy ne lett volna áram. Európának, így Magyarországnak is figyelmeztető jel volt azonban a tavalyi spanyolországi blackout – idézte fel Mátrai Károly, az MVM Zrt. vezérigazgatója az Energiaszuverenitás 2026 konferencián, amelyen az energiaszuverenitásról annak villamos energiai oldaláról, az MVM szemszögéből beszélt. Felidézte, hogy Magyarország áramimportfüggése az elmúlt években 30 százalékról 20 százalékra esett, részben a zöldforradalomnak köszönhetően. Ám még ez a szint is kockázatos, mert nem tudható, hogy a szükséges import adott pillanatban rendelkezésre áll-e. A megoldás felé az új paksi és a gázerőművek mutatnak.

Gázerőmű pótolja majd a kieső paksi blokkot, közben nemsokára épülnek az újabb paksiak / Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt. / Facebook

Magyarország, egyben az MVM áramtermelésének gerincét a Paksi Atomerőmű adja. Rá jut a hazai áramtermelés 45 százalékára. A megújulók részesedése 29 százalék, ebből 70 százalék a napenergia, a maradék biomassza és főleg szélenergia.

Van a hazai villamosenergia-termelésnek egy nagyon masszív, fosszilis lába is, ez gyakorlatilag a gázüzemű erőműveket jelenti. A hazai áramtermelés drasztikusan nő. Az MVM becslése szerint 2030-ra eléri az 50 terawatt teljesítményt, 2035-re pedig a 65 terawatt lesz a fejlődés.

2035-ben már bőven működik a két új paksi blokk 2400 megawattal, és a két új gázüzemű is 2030-ra 1500 megawattal. További megújuló alapú beruházásokon is dolgozik a csoport. Az MVM áramtermelő kapacitása 4400 megawatt, a csoport erőművei tavaly 19,2 terawattóra áramot állítottak elő.

Mátrai Károly idézte azokat a várakozásokat, amelyek szerint a háztartási és vállalati energiafelhasználás Magyarországon is eltolódik a gázról a villamos energia felé. A növekvő hazai keresletet remélhetőleg a növekvő hazai termelés fogja kielégíteni.

Az MVM áramtermelő kapacitásai:

Paksi Atomerőmű 2027 megawatt,

fosszilis 480 megawatt,

gázerőművek, több kicsi, például Miskolcon, Visontán, a Bakonyban és Észak-Budán.

tartalék olajerőművek 400 megawatt,

megújuló 880 megawatt, főleg nap, plusz a kiskörei és a tiszalöki vízerőmű és egy kisebb szélerőmű,

a fossziliseket döntően a Mátrai Erőmű képviseli, amelynek üzemeltetését drágítja, hogy a károsanyag-kibocsátása miatt szén-dioxid-kvótát is kell hozzá vásárolni.

Egy-egy paksi blokk helyett dolgoznak majd a gázerőművek

Tavaly a mintegy negyvenéves Paksi Atomerőmű a második legjobb évét zárta a termelt energia mennyisége szempontjából. Ezalatt négy nagy karbantartásra került sor, és mindegyik rövidebb ideig tartott a tervezettnél.