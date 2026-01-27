Deviza
Máris megvan az év ingatlanhirdetése: panelnél ilyen négyzetméterárat még nem láttunk Magyarországon – kapaszkodjon meg mindenki, mennyibe kerül

Csaknem 70 millió forintért kínálnak eladásra egy mindössze 28 négyzetméteres panellakást Budapesten. Az ingatlanhirdetés alapján a garzon négyzetméterára több mint a duplája a budapesti panellakásokénak. Ez is jól példázza, hogy tavaly az utolsó negyed évben országos szinten hiába indult korrekció a lakásárakban, a budapesti panellakások kivételt jelentettek, ahol az árnövekedés 2025 végén is fennmaradt.
Németh Anita
2026.01.27, 07:22
Frissítve: 2026.01.27, 09:20

Elképesztő ingatlanhirdetésre bukkant a Világgazdaság. Budapest 11. kerületében egy 28 négyzetméteres, egyszobás lakást csaknem 70 millió forintért, pontosabban 69 900 000 forintért árulnak a Duna House ingatlanközvetítő oldalán. A hirdetés alapján a lakás Gazdagréten, az M7-es autópálya-bevezető közelében található egy lift nélküli, négyemeletes panelház legfelső szintjén. Az északnyugati tájolású garzont 2019-ben felújították, alacsony a rezsije, a hűtő és a mikró a szobában kaptak helyet.

ingatlanhirdetés Panel lakótelep, panelházOtthon Start Program
Az ingatlanhirdetés szerint a gazdagréti garzon négyzetméterára közel 2,5 millió forint / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

A Világgazdaság számítása szerint a fenti paraméterekkel a panellakás négyzetmétere 2 496 428 forintba kerül, ami több mint a duplája a budapesti panellakások 1,2 millió forintos átlagos négyzetméterárának.

Ez az ingatlanhirdetés is jól példázza, hogy tavaly az utolsó negyed évben országos szinten hiába indult korrekció a lakásárakban, a budapesti panellakások kivételt jelentettek, ahol az árnövekedés 2025 végén is fennmaradt

A Duna House ingatlanközvetítő csoport korábbi közleménye szerint a fővárosi áremelkedéssel szemben vidéken már egyértelmű korrekció látszott a panellakások piacán, Kelet-Magyarországon csökkentek, Nyugat-Magyarországon pedig stagnáltak az árak.

A fővárosban a panellakások továbbra is az alsó-középső ársáv legnagyobb forgalmú termékei, miközben a téglaépítésű lakások árai elérték a megfizethetőség felső határát. Ez a különbség 2025 végére tovább nőtt, ami a keresletet a panelek irányába terelte 

– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Főként megfizethető paneleket vásárolnak az Otthon Start keretében

Az Otthon Start program a panelpiacra is érdemi hatást gyakorolt, különösen Budapesten. A program által aktivizált vásárlói kör jelentős része nem az új építésű szegmensben, hanem a használt, azonnal elérhető és finanszírozható lakások között talált kínálatot. A fővárosban az új építésű kínálat egyrészt sokkal szűkebb a használtlakás-piachoz képest, másrészt a négyzetméterárak sok esetben már a magasabb ársávban mozognak, így a kereslet nagy része a használt tégla helyett vagy mellett a panelekre terelődött.

A budapesti panellakások átlagos négyzetméterára jelenleg 1,2 millió forint.

A legmagasabb átlagos panelárak a XI. és a XIII. kerületben vannak, ahol négyzetméterenként 1,3-1,4 millió forint az árszint. A legolcsóbb fővárosi panelpiac továbbra is a külső pesti kerületekben található, a XVII. kerületben négyzetméterenként 900 ezer forintos, a XVIII., XXI. és XX. kerületben jellemzően 900 ezer és egymillió forint közötti árszinteken történtek az adásvételek.

Vidéken a panellakások árai egyértelműen korrekciós pályára kerültek. Az ingatlanközvetítő csoport tranzakciós adatai alapján 

a megyei jogú városok többségében négyzetméterenként 600–900 ezer forint közötti árszint vált jellemzővé.

A legerősebb vidéki piacokon, például Győr, Székesfehérvár és Debrecen egyes részein 900 ezer és 1,1 millió forint közötti panelárakkal lehet számolni. Ezek az árszintek már alacsonyabbak az ősszel tapasztalt csúcsoknál. A vidéki panelek piacán a kereslet továbbra is erős, de az áralku szerepe nőtt és az értékesítési idők is hosszabbodtak.

A Duna House várakozásai szerint a budapesti panelárak emelkedése 2026 első hónapjaiban még fennmaradhat, de a drágulás üteme mérséklődni fog. A vidéki csökkenő trendek késleltetve, de idővel begyűrűzhetnek a fővárosi panelpiacra is, így 2026 második felében már inkább oldalazó, erősen szelektív ármozgások lehetnek jellemzők ebben a szegmensben.

