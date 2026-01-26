Deviza
Kiderült, hogyan lép életbe a januári rezsistop – fair megoldást ígérnek a fűtésszámlákra

Megszólalt az energiaügyi miniszter, hogyan kapnak kedvezményt a gázzal és távhővel fűtők. A januári rezsistopot a rendkívüli hideg miatt vezetik be.
VG/MTI
2026.01.26, 14:37
Frissítve: 2026.01.26, 15:14

Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoportja – mondta az energiaügyi miniszter hétfőn a budapesti sajtótájékoztatón azzal kapcsolatban, hogy a kormány múlt héten úgy döntött, átvállalja a januári fűtés többletköltségét.

januári rezsistop fűtés, ukrajna fűtési szezon geotermikus energia
 Kiderült, hogyan érinti az embereket a januári rezsistop / Fotó: Anelo / shutterstock

Lantos Csaba, a munkacsoport vezetője a testület ülése után közölte, egy elvet próbálnak meg érvényesíteni: mindenki, aki földgázt vagy távhőt használ a fűtéshez, hasonló mértékben élvezze az egyszeri kedvezményt.

A miniszter elmondta, még nem ért véget a január, így 

pontos számuk nincs arról, mennyivel növekedett a gáz-, az áram- és a távhőfogyasztás. 

A becslések szerint földgáznál mintegy 30 százalékkal, az áramnál ennél jóval kisebb, míg a távhőnél pedig körülbelül hasonló az arány – közölte, megjegyezve, földgáz esetében ha a mostani időjárás folytatódik, akkor ez az arány vélhetően kevesebb lesz.

Hozzátette, különböző verziókat vizsgáltak, kiérlelt javaslattal mennek a kormány szerdai ülésére, ahol döntés is születik.

Lantos Csaba kitért arra, hogy nagyon különböző elszámolási módok vannak, a földgáznál 600 ezer olyan ügyfél van, aki havonta diktál, 1,7 millió ügyfél átalánydíjat fizet, míg 450 ezren a hőmérséklet függvényében, jelleggörbe alapján fizetnek.

Ezekre az ügyfélkörökre eltérő megoldást kell választani, ahhoz, hogy mindenki számára fair megoldás szülessen – hangsúlyozta.

Lantos Csaba a többletfogyasztásra vonatkozó kérdésre azt válaszolta: a jelleggörbe szerint – amit az elmúlt öt év átlagos hőmérséklete alapján számolnak – januárra esik az éves fogyasztásnak átlagosan 19 százaléka. Hozzátette: ennek a 19 százaléknak a növekményéről beszélnek, ezt kell visszakompenzálni.

Az energiaügyi miniszter arra a kérdésre, hogy az energiacégek hozzájárulnak-e ehhez a kompenzációhoz, azt válaszolta: az adózás kérdése miniszterként nem hozzá tartozik.

A 19 százalék nem a kompenzáció, hanem az egész éves fűtés januárra eső átlagos része. Azaz nem ez a kedvezmény mértéke, az a többletfogyasztáshoz igazodik majd, és a kormány dönt róla. 

Az energiaügyi minisztérium parlamenti államtitkára korábban elmondta, hogy a januári rezsistop megvalósítására egy munkacsoportot is létrehoztak. Hozzátette, megvizsgálják, hogy a többletterhek – legyen szó gázról, távfűtésről vagy villanyról – milyen mértékűek. Ezeket kompenzálni kell, erről tárgyal a munkacsoport.

Czepek Gábor arra is kitért, hogy Európában a rezsiárak Magyarországon a legkedvezőbbek: 

  • az országban átlagosan körülbelül 250 ezer forintot fordít évente egy család rezsire, gázra és villanyra. 
  • Ez az összeg a szomszédos országok közül Szlovákiában 650 ezer, 
  • Romániában 600 ezer, 
  • Lengyelországban 900 ezer forint, Csehországban pedig milliós tétel.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy olyan konstrukción dolgoznak, amely mind a 3,3 millió gázzal és mind a 600 ezer távhővel fűtőt érinti, nem csak rezsihatár fölötti értékekkel, amely 300 ezer családot és háztartást érint.

