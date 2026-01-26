Deviza
Kiléphet a laboratóriumok falai közül a kvantumtechnológia és ehhez magyar kutatók is hozzájárulnak

A kvantumszámítógépek világa eddig leginkább a sci-fi filmek díszleteire hasonlított: hatalmas gépek, ultrahideg hőmérséklet, bonyolult laboratóriumi körülmények és elképesztő költségek. Most azonban egy új korszak küszöbén állunk, ahol magyar kutatók is szerepet vállalnak.
VG
2026.01.26, 13:31
Frissítve: 2026.01.26, 13:53

A kvantumszámítógépek világa eddig szinte elképzelhetetlenül bonyolult és költséges technológiának számított, mivel működésükhöz ultranagy vákuumra vagy extrém, a nulla fokhoz közeli hőmérsékletre van szükség – mutat rá cikkében az Origo. Most azonban egy nemzetközi kutatási együttműködésben olyan új fejlesztési irány körvonalazódik a kvantumszámítógép fejlesztésében, amely lehetővé teheti, hogy a jövő kvantumprocesszora kompaktabb, hordozhatóbb, sőt akár szobahőmérsékleten is működőképes legyen. 

kvantumszámítógép, Hun-Ren
Kvantumszámítógép által használt mikroprocesszor fejlesztésében vesznek részt magyar kutatók / Fotó: luchschenF / Shutterstock

Ebben a munkában meghatározó szerepet töltenek be a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatói is, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a kvantumtechnológia kiléphessen a laboratóriumok falai közül, és széles körben hasznosítható eszközzé váljon.

Kvantumszámítógép: jönnek a gyémántban kialakított kavntumbitek

A fejlesztés egy Maestro nevű, európai támogatású kutatási projekt részeként zajlik. A kutatók célja olyan, új típusú kvantumprocesszorok megalkotása, amelyek gyémántban létrehozott apró „hibákat” – úgynevezett nitrogénvakancia-centrumokat – használnak kvantumbitként. 

Ezek a parányi rendszerek azért különlegesek, mert nagyon stabilak, és még szobahőmérsékleten is képesek hosszú ideig megőrizni kvantumállapotukat.

A projekt egyik legnagyobb eredménye, hogy a kutatók a kvantumbitek állapotát nem bonyolult optikai eszközökkel, hanem elektromos módszerekkel tudják mérni. Ez jócskán leegyszerűsítheti és kisebbé teheti a kvantumprocesszorokat, így a jövőben akár ipari méretekben is könnyebben gyártható, praktikus kvantumeszközök jöhetnek létre. További részleteket az Origo cikkében olvashat.

