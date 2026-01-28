Deviza
hitelezés
kkv-hitelezés
Szabados Richárd
Nemzetgazdasági Minisztérium

Minden várakozást felülmúlt a kkv-hitelek iránti érdeklődés – érdekes számokat közölt az államtitkár

Meghaladta a hiteligénylések összértéke az 1000 milliárd forintot. Szabados Richárd szerint a várakozásoknál is nagyobb az érdeklődés a fix 3 százalékos kkv-hitelek iránt.
VG/MTI
2026.01.28, 10:11
Frissítve: 2026.01.28, 10:44

A várakozásoknál is nagyobb az érdeklődés a fix 3 százalékos kkv-hitelek iránt, már több mint 19 ezer igénylést nyújtottak be a vállalkozások több mint 1000 milliárd forint összegben – nyilatkozta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára szerdán az M1 reggeli műsorában. Szabados Richárd jelezte, hogy 525 milliárd forint értékben már le is szerződtek a vállalkozások a bankokkal.

kkv támogatás munkaerőpiac
A várakozásoknál is nagyobb az érdeklődés a fix 3 százalékos kkv-hitelek iránt / Fotó: Shutterstock

Az államtitkár felidézte, hogy 2024 novembere óta három lépésben csökkentették a Széchenyi Kártya Program hiteltermékeinek kamatát, ennek legjelentősebb lépése a tavaly októberi volt, amikor egységesen mind a hét terméknél fix 3 százalék lett a kamat. A globális gazdasági helyzet, a magas kamatkörnyezet indokolta támogatott hitelek piacra vezetését, és sikerült a stagnáló vállalati hitelpiacot megmozdítani. Hozzátette: a hétféle terméktípus kellő mozgásteret biztosít a vállalkozásoknak.

A Demján Sándor Tőkeprogram átmeneti felfüggesztéséről az államtitkár elmondta, hogy a 100 milliárd forintos keretnél a jelek szerint nagyobb a kereslet, a beérkezett igények feldolgozása miatt függesztették fel új jelentkezések benyújtását. A piaci igény magasabb, mint a keret, ezért valószínűsíthetően emelik majd a rendelkezésre álló összeget.

Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy a 11 pontos adó- és adminisztrációs terheket csökkentő programban az adóintézkedések mellett az adminisztratív kötelezettségeket is enyhítették, ami szintén fontos a vállalkozások számára.

A kkv-hitelek élénkítették a keresletet

Szabados Richárd a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hangsúlyozta, hogy nincs gazdasági növekedés vállalati hitelpiaci növekedés nélkül, a kamattámogatással a vállalati hitelpiacnak kívántak keresletet adni. Szerinte a fix 3 százalékos termékcsomag lényegesen olcsóbb a piaci hitelkamatoknál.

A legnépszerűbbek a szabad felhasználású hiteltermékek, de a beruházási hitelek iránt is élénkül a kereslet – ismertette az NGM államtitkára.

