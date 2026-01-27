A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi adatai szerint továbbra is jóval a korábbi rekord alatt van a foglalkoztatottság a magyar gazdaságban, miközben a munkanélküliség 4,4 százalékos. Tapasztalnak-e esetleg tömeges leépítéseket?

Tömeges elbocsátási hullámot nem tapasztalunk, és a csoportos létszámcsökkentések sem jellemzőek. Valójában a 2025 második negyedéve óta tartó tendencia folytatódik: a vállalatok a megüresedett pozíciókat egyszerűen nem hirdetik meg újra. Ez a fajta természetes fogyás – ahol a fluktuáció révén felszabaduló helyeket nem töltik fel – vezet a tényleges foglalkoztatotti létszám lassú eróziójához. Bár a munkanélküliek decemberi száma (216 ezer fő) historikusan alacsonynak tekinthető, a jövőben sem számítunk érdemi elmozdulásra a foglalkoztatottságban. Ennek oka a demográfiai fogyás: a 15–74 éves korosztály zsugorodása miatt évről évre 35–40 ezer fővel csökken a potenciális aktív munkaerő-állomány, ami elnyeli a munkaerőpiaci feszültségeket.

Kimondták, mikor érheti el az egymillió forintot az átlagfizetés Magyarországon/ Fotó: LIGA Szakszervezetek (Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája) / Facebook

Az ipar nincs jó formában, gyakorlatilag két éve folyamatosan esik a teljesítménye, ami összefüggésben van a gyenge megrendelésállománnyal és a német gazdaság gondjaival, emiatt jelentős kapacitáskihasználtság jellemző az ágazatban. Hogyan reagálnak erre a helyzetre a cégek, miért nem látjuk a leépítéseket?

A hazai vállalatok jelentős része jelenleg a túlélésre játszik: a belső tartalékokat égetik, csak hogy elkerüljék a drasztikus lépéseket. Különösen a gépgyártásban szembetűnő a már tavaly is tapasztalt, 2–5 százalékos kapun belüli munkanélküliség. Ez a rejtett felesleg egyfajta várakozó álláspontot tükröz: a cégek addig tartják fenn mesterségesen az állományt, amíg a kassza engedi, bízva egy olyan piaci fordulatban vagy nagy megrendelésben, amely végre érdemi munkát ad a kihasználatlan kapacitásoknak.

Aki ma bemegy egy telephelyre vagy üzembe, azt tapasztalhatja, hogy lezárt és elfüggönyözött csarnokrészekkel találkozik.

Az elmúlt időszakban számos vállalat kényszerült a termelési ciklusok drasztikus visszavágására: a korábbi három műszakos munkarendet sok helyen kettő, majd végül mindössze egy műszak váltotta fel. Ezzel párhuzamosan gyakorlatilag megszűntek a korábbi évekre oly jellemző túlóraidőszakok és szezonális kampányok is. Ennek közvetlen következményeként – különösen az autóiparban és a feldolgozóipar egyéb területein – maguk a munkavállalók jelzik a bérpótlékok kiesése miatti érzékelhető jövedelemcsökkenést.