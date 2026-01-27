Kimondták, mikor érheti el az egymillió forintot az átlagfizetés Magyarországon
A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi adatai szerint továbbra is jóval a korábbi rekord alatt van a foglalkoztatottság a magyar gazdaságban, miközben a munkanélküliség 4,4 százalékos. Tapasztalnak-e esetleg tömeges leépítéseket?
Tömeges elbocsátási hullámot nem tapasztalunk, és a csoportos létszámcsökkentések sem jellemzőek. Valójában a 2025 második negyedéve óta tartó tendencia folytatódik: a vállalatok a megüresedett pozíciókat egyszerűen nem hirdetik meg újra. Ez a fajta természetes fogyás – ahol a fluktuáció révén felszabaduló helyeket nem töltik fel – vezet a tényleges foglalkoztatotti létszám lassú eróziójához. Bár a munkanélküliek decemberi száma (216 ezer fő) historikusan alacsonynak tekinthető, a jövőben sem számítunk érdemi elmozdulásra a foglalkoztatottságban. Ennek oka a demográfiai fogyás: a 15–74 éves korosztály zsugorodása miatt évről évre 35–40 ezer fővel csökken a potenciális aktív munkaerő-állomány, ami elnyeli a munkaerőpiaci feszültségeket.
Az ipar nincs jó formában, gyakorlatilag két éve folyamatosan esik a teljesítménye, ami összefüggésben van a gyenge megrendelésállománnyal és a német gazdaság gondjaival, emiatt jelentős kapacitáskihasználtság jellemző az ágazatban. Hogyan reagálnak erre a helyzetre a cégek, miért nem látjuk a leépítéseket?
A hazai vállalatok jelentős része jelenleg a túlélésre játszik: a belső tartalékokat égetik, csak hogy elkerüljék a drasztikus lépéseket. Különösen a gépgyártásban szembetűnő a már tavaly is tapasztalt, 2–5 százalékos kapun belüli munkanélküliség. Ez a rejtett felesleg egyfajta várakozó álláspontot tükröz: a cégek addig tartják fenn mesterségesen az állományt, amíg a kassza engedi, bízva egy olyan piaci fordulatban vagy nagy megrendelésben, amely végre érdemi munkát ad a kihasználatlan kapacitásoknak.
Aki ma bemegy egy telephelyre vagy üzembe, azt tapasztalhatja, hogy lezárt és elfüggönyözött csarnokrészekkel találkozik.
Az elmúlt időszakban számos vállalat kényszerült a termelési ciklusok drasztikus visszavágására: a korábbi három műszakos munkarendet sok helyen kettő, majd végül mindössze egy műszak váltotta fel. Ezzel párhuzamosan gyakorlatilag megszűntek a korábbi évekre oly jellemző túlóraidőszakok és szezonális kampányok is. Ennek közvetlen következményeként – különösen az autóiparban és a feldolgozóipar egyéb területein – maguk a munkavállalók jelzik a bérpótlékok kiesése miatti érzékelhető jövedelemcsökkenést.
Ahol sajnos várható létszámcsökkentés, egy kicsit talán meglepő módon, éppen a kvalifikáltabb munkavállalókat, az adminisztratív, illetve a műszaki-mérnöki kört érinti. Ugyanis a nagy hozzáadott értéket képviselő munkákat bizonyos országok hazaviszik az anyaországba, miután a lekötött megrendelések egy részét, illetve a szerződéseket felmondták vagy módosították.
Ez egyébként igaz Németországra, Ausztriára és Lengyelországra is. Az ottani gazdasági helyzet javítása és az álláskeresők számának csökkentése érdekében protekcionista gazdaságpolitikát próbálnak kialakítani. Ennek az a következménye, hogy a kutatás-fejlesztést, az irányítást és más kapcsolódó területeket automatikusan igyekeznek visszavinni, majd a következő körben természetesen magát az effektív termelést is.
Tud konkrét példát mondani, ahol ilyet tapasztaltak?
Bár konkrét vállalati neveket nem szeretnék felfedni, a jelenség a legnagyobb szereplőket is érinti, az Audi példája már a nyilvánosság előtt is ismert. A folyamat hátterében kettős ok áll: egyrészt a digitalizáció és a hatékonyságnövelés feleslegessé tesz bizonyos adminisztratív funkciókat, másrészt felerősödött a gazdaságpolitikai nyomás az anyaországok részéről. Utóbbi célja a hazai munkaerőpiac védelme, a munkanélküliséggel járó szociális kiadásokat a gyártókapacitások és a háttérfolyamatok hazatelepítésével igyekeznek mérsékelni. Ennek persze adott esetben magasabb költségei vannak, viszont más szempontból számukra mégis előnyösebb megoldást jelent.
A jelenlegi gazdasági helyzetre reagálva a kormány 35 ezerben határozza meg a vendégmunkás-kvótát, ami alacsonyabb a korábbi 65 ezres számnál. Ehhez kapcsolódik, hogy a Tisza Párt megszüntetné a harmadik országbeliek foglalkoztatását. Mennyire lenne ez reális megoldás munkaerőpiaci szempontból?
Én nem látom ezt reálisnak, még a nagy beruházásoknál sem. Ehhez ugyanis olyan nagy létszámú, egy időben jelen lévő munkanélküli-csoportra lenne szükség, amely a magyar munkaerő-tartalék figyelembevételével nem áll rendelkezésre.
Ki kell mondani: jelenleg a mintegy 216 ezer álláskeresőnek nagy valószínűséggel a fele nem lesz elhelyezhető az aktív munkaerőpiacon. Nem egy éven belül, tíz éven belül sem.
Számos régióban indultak komplex felzárkóztató programok, amelyek orvosi, pszichológiai és szakmai mentorálással próbálták segíteni a tartós álláskeresők integrációját. A tapasztalatok azonban kijózanítóak: a célcsoport felénél középtávon sincs reális esély az elsődleges munkaerőpiacra történő visszavezetésre. A regisztráltak másik fele ugyan rendelkezik szakképesítéssel, de a releváns szakmai gyakorlat hiánya, a pályaelhagyás vagy a motivációvesztés gátolja az elhelyezkedésüket. Ezt tetézi az alacsony mobilitási hajlandóság és a lakhatási nehézségek miatti röghöz kötöttség. Ez a strukturális hiány különösen a debreceni vagy szegedi óriásberuházásoknál válik kritikus feszültségforrássá: a lokális munkaerő-állomány képtelen kiszolgálni a többezres nagyságrendű, tapasztalt állományt igénylő kapacitásokat, ezért bizonyos iparágakban a vendégmunkások alkalmazása megkerülhetetlenné válik.
Mikor térhet vissza a munkaerőhiány a magyar gazdaságba?
Bármilyen ellentmondásosnak tűnik, a munkaerőhiány továbbra is velünk van. A magyar gazdaságban jelenleg egyfajta kettősség figyelhető meg: miközben bizonyos szereplők piaci pozíciója a megrendelések apadása miatt romlik, más portfólióval rendelkező cégek továbbra is jelentős munkaerőigénnyel küzdenek. Így jelenleg sajátos módon egyszerre van jelen a piacon a lokális munkaerőfelesleg és a strukturális hiány.
Korábban az volt a mondás, aki akar és tud dolgozni, az dolgozni fog, ez az állítás most is megállja a helyét?
Sokkal nehezebb elhelyezkedni, ezt most már egyértelműen érzékelni lehet a munkaerőpiacon. Egy-másfél éve folyamatosan csökken a meghirdetett álláshelyek száma, a megszokottnál sokkal többen jelentkeznek egy-egy megüresedő álláshelyre. Ez ugyanakkor nem tartja vissza a munkavállalókat attól a gondolattól, hogy váltsanak, a váltási szándék nagyon magas a körükben. De hogy mennyire reálisan mérik fel egy-egy területen a kínálkozó lehetőségeket, ott azért már nagyon komoly kérdőjelek mutatkoznak. Ezzel sokan akkor szembesülnek, amikor hirtelen, gyakran meggondolatlan döntéssel próbálnak váltani anélkül, hogy figyelembe vennék: a munkaerőpiaci környezet számos tekintetben már alapvetően megváltozott.
Tavaly év végén a szakszervezetek és a vállalkozók 11 százalékos minimálbér-emelésben állapodtak meg, ugyanakkor a 2024-es bérmegállapodás 13 százalékos emelést tartalmazott. Mennyire voltak elégedettek ezzel a szakszervezetek?
Azt gondolom, hogy reálisan mértük fel a helyzetet és nem lehetünk elégedetlenek. A minimálbér-emelés azért is volt magasabb, mert ott szociális szempontokat is figyelembe kellett venni. Ugyanakkor a garantált bérminimum befolyásolja sokkal jobban a további bérfejlesztések alakulását. Itt azt látjuk, hogy a 2026-ra vonatkozó bérmegállapodások általában olyan 5-7 százalék közötti átlagos emeléssel mellett születtek meg.
Amiket viszont most kötünk januárban, már magasabb értékekről egyeznek meg a munkaadók és a szakszervezetek. Ezt nyilván befolyásolja, hogy
- a közszolgálati,
- vízügyi és
- önkormányzati dolgozók esetében 8-9, illetve jóval 10 százalék fölötti megállapodások is létrejöttek.
Ha nézem a vízügyi ágazatot, ott például 10 és 17 százalék között szóródik, négy csoportba osztva az érintett vállalozásokat.
Tehát most januárban kedvezőbb megállapodásokat tudtunk tető alá hozni, mint tavaly decemberben.
Azt nem szabad eltitkolni, hogy erre hatással volt a minimálbér és garantált bérminimum emelése, főleg utóbbi, ami mindig egy referenciaértéket jelent a vállalkozások számára.
Mennyire jellemző a bérfeszültség a munkaerőpiacon?
Feszültség alapvetően a pályakezdő munkavállalók bérigénye és a már hosszabb ideje ott dolgozó és gyakorlottal bíró munkavállalók béremelése között van változatlanul. Az újonnan érkezők bérigénye mindig magasabb, és sokszor a vállalkozások lehetőségeit is meghaladóak, de a kényszer nagy úr. Sok esetben kénytelenek a magasabb bérköltségeket is állni a cégek, ami a korábban felvett munkavállalók körében okoz feszültséget.
Elérhető az egymillió forintos átlagbér Magyarországon? A kormány ezt a célt tűzte ki 2024-ben, csakhogy akkor elve magasabb béremelési tempóval számolt.
Mivel nem átlagbérről, hanem átlagkeresetről van szó, amibe sok egyéb bértétel is beletartozik, így a 2028 nem egy elérhetetlen dátum. Most már közelítjük a 700 ezer forintot, erre az évre is átlagosan 10 százalékot meghaladó keresetnövekedés várható.
Ha ezt a szintet vagy pályát tudjuk tartani, akkor igen, azt gondolom, hogy a 2028 vagy a 2028 vége nem lehetetlen.
Ugyanakkor tudnának jobban emelni a cégek, több olyan kutatás is van, amely szerint a Magyarországon jelen lévő multinacionális vállalatok kevesebb bért fizetnek, mint amire képesek lennének.
Összességében azt látjuk, hogy a környező országokhoz képest, akár Csehországot, Szlovákiát vagy Lengyelországot is lehet említeni, a bérarány Magyarországon a legalacsonyabb. Ezért is mondják a környező országok szakszervezetei, hogy a foglalkoztatás esetében azért vagyunk kedvezőbb helyzetben, mert nálunk a legalacsonyabb. Ahogy nézzük a vállalkozásokat, azt tapasztaljuk, hogy a működési költségekhez képest le vagyunk maradva.
A régióban is látványos bérfelzárkózás volt az elmúlt években. Romániában már közelíti a magyar fizetéseket, Lengyelország bőven előttünk van. Mi kellene ahhoz, hogy ezt a hátrányt ledolgozzuk?
Egyrészt ezt a mostani bérfejlesztési tempót, akár erősebb lépésekkel folytatni kell, másrészt vizsgálni, amit mi is régóta mondunk, hogy a nettó jövedelmeket hogyan tudnánk emelni. Egy 33,5 százalékos emelés mellett ez nagyon nehéz feladat. Erre egyébként a kormányzat részéről mindig azt a választ kapjuk, hogy a családtámogatások és az szja-mentességen keresztül nagyon jelentős jövedelemnövekedéssel lehet számolni. Ez alapvetően igaz, de ez nem egy generális döntés.
A 2024-es bérmegállapodás rögzítette azt is, hogy a kollektív szerződéses lefedettséget növelni kell. Miért ennyire gyenge Magyarországon a kollektív bértárgyalások lefedettsége?
A szakszervezeti lefedettség a foglalkoztatottak körében 10 százalék körül van Magyarországon, ami beszédes szám, így nagyon nehéz lesz lefedni a munkavállalók jelentősebb körét. Azokban az országokban, ahol magasabb a kollektív szerződések aránya, mint az északi országok, ott tipikusan ágazati megállapodások vannak, és nincs országosan kötelező bérminimum. Sokkal keretjellegűbb a munkajogi szabályozás, ugyanis mindent rábíznak a szociális partnerekre. Így motiválva az érdekképviseleteket és a dolgozókat is abba az irányba, hogy az egymással kötött megállapodások alapján rendezzék a béreket.
Németországban is magas volt korábban a kollektív szerződéses lefedettség, ugyanakkor jelentősen csökkent az elmúlt évek gazdasági nehézségeinek hatására. Ez azért van így, mert kisebb összeg áll a foglalkoztatók rendelkezésére, és ahogy romlik a gazdasági helyzet, egyre nehezebb a jó feltételeket tartalmazó szerződések fenntartása. Magyarországon is az ágazati kiterjesztésű kollektív szerződésekkel lehetne a lefedettséget növelni.
Ugyanakkor a mi helyzetünk sajátos, nem vagyunk összehasonlíthatóak Szlovákiával, Csehországgal és Lengyelországgal sem. Kétharmada a foglalkoztatóknak mikro- és kisvállalkozás. Egy 5 fő alatti vagy 10 és 15 fő közötti vállalkozásban lehetetlen szakszervezetet létrehozni.
Felmerült még a 2024-es tárgyalások során a két bértétel összeolvasztása, van-e még értelme fenntartani a jelenlegi rendszert?
Jelenleg van realitása, mindaddig, amíg az ágazati szintű megállapodások nem emelkednek olyan szintű mértékre, hogy át tudják venni a helyét, és szerepét, addig azt gondolom, hogy indokolt.
A kormány részéről is van fogadókészség erre?
Úgy vélem, hogy igen, nagyjából ők is hasonló módon látják ezt a helyzetet jelenleg. Nagyon sok országban csúszásban van a cselekvési terv átültetése, Magyarország azonban határidőre átültette és megjelent az erre vonatkozó kormányrendelet is. Egyébként azon hat ország közé tartozunk, akik ezt határidőben meglépték.