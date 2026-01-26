Vészhelyzetben a magyar tej, azonnali uniós beavatkozást kér a kormány
Súlyos válság alakult ki az európai és a magyar tejágazatban, amely azonnali beavatkozást igényel – erről beszélt Nagy István agrárminiszter. Elmondása szerint a tej felvásárlási ára drámai mértékben zuhant: míg korábban 53 cent (nagyjából 200 forint) körül alakult literenként, addig mára 20 cent (mintegy 75 forint) közelébe esett vissza, ami sok gazdaság számára már a működőképességet veszélyezteti.
A miniszter szerint Magyarország már a decemberi uniós agrárminiszteri tanácsülésen kezdeményezte a probléma napirendre vételét, azóta azonban a helyzet tovább romlott. A kormány ezért haladéktalan, kézzelfogható segítséget kér Brüsszeltől.
Ennek egyik kulcseleme a magántárolás intézményének megnyitása lenne a sajt és a vaj esetében, ami átmenetileg csökkenthetné a piaci túlkínálatot, és enyhíthetné az árnyomást. Emellett olyan átmeneti támogatási konstrukciót is szükségesnek tartanak, amely segít a gazdáknak átvészelni a legnehezebb időszakot.
Nagy István hangsúlyozta:
a tejágazat jelenlegi problémáit súlyosbíthatják a külső kereskedelmi megállapodások is.
A kormány ezért világossá tette, hogy amíg a tagállamok nem ratifikálják a Mercosur-megállapodást, addig Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy annak ideiglenes hatályba léptetését megakadályozza. Álláspontjuk szerint egy ilyen lépés tovább rontaná az európai termelők versenyhelyzetét, különösen az érzékeny mezőgazdasági ágazatokban.
A tárcavezető egyben egy külön kompenzációs alap létrehozását is sürgette. Ez az alap kifejezetten a válság által leginkább érintett gazdálkodók támogatását szolgálná, és célzott segítséget nyújtana azoknak, akik a piaci árak összeomlása miatt jelentős veszteségeket szenvedtek el. A kormány szerint csak összehangolt uniós intézkedésekkel lehet elérni, hogy a tejtermelők ne kényszerüljenek tömegesen felhagyni a termeléssel, ami hosszabb távon az élelmiszer-ellátás biztonságát is veszélyeztetné.
Nagy István szerint Ursula von der Leyen ezzel a döntéssel megásta a sírját az európai élelmiszer-termelésnek.