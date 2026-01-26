Deviza
Vészhelyzetben a magyar tej, azonnali uniós beavatkozást kér a kormány

Jelentős válság bontakozott ki az európai tejpiacon, amely Magyarországot is súlyosan érinti. A felvásárlási árak rövid idő alatt drámai mértékben estek vissza. A magyar tejágazatban azonnali uniós beavatkozást sürget az agrárminiszter.
VG
2026.01.26, 13:50
Frissítve: 2026.01.26, 13:57

Súlyos válság alakult ki az európai és a magyar tejágazatban, amely azonnali beavatkozást igényel – erről beszélt Nagy István agrárminiszter. Elmondása szerint a tej felvásárlási ára drámai mértékben zuhant: míg korábban 53 cent (nagyjából 200 forint) körül alakult literenként, addig mára 20 cent (mintegy 75 forint) közelébe esett vissza, ami sok gazdaság számára már a működőképességet veszélyezteti.

Vészhelyzetben a magyar tejágazat: drámai áresés után azonnali beavatkozást kér a kormány
Vészhelyzetben a magyar tejágazat: drámai áresés után azonnali beavatkozást kér a kormány / Fotó: Facebook / Nagy István

A miniszter szerint Magyarország már a decemberi uniós agrárminiszteri tanácsülésen kezdeményezte a probléma napirendre vételét, azóta azonban a helyzet tovább romlott. A kormány ezért haladéktalan, kézzelfogható segítséget kér Brüsszeltől. 

Ennek egyik kulcseleme a magántárolás intézményének megnyitása lenne a sajt és a vaj esetében, ami átmenetileg csökkenthetné a piaci túlkínálatot, és enyhíthetné az árnyomást. Emellett olyan átmeneti támogatási konstrukciót is szükségesnek tartanak, amely segít a gazdáknak átvészelni a legnehezebb időszakot.

Nagy István hangsúlyozta: 

a tejágazat jelenlegi problémáit súlyosbíthatják a külső kereskedelmi megállapodások is. 

A kormány ezért világossá tette, hogy amíg a tagállamok nem ratifikálják a Mercosur-megállapodást, addig Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy annak ideiglenes hatályba léptetését megakadályozza. Álláspontjuk szerint egy ilyen lépés tovább rontaná az európai termelők versenyhelyzetét, különösen az érzékeny mezőgazdasági ágazatokban.

A tárcavezető egyben egy külön kompenzációs alap létrehozását is sürgette. Ez az alap kifejezetten a válság által leginkább érintett gazdálkodók támogatását szolgálná, és célzott segítséget nyújtana azoknak, akik a piaci árak összeomlása miatt jelentős veszteségeket szenvedtek el. A kormány szerint csak összehangolt uniós intézkedésekkel lehet elérni, hogy a tejtermelők ne kényszerüljenek tömegesen felhagyni a termeléssel, ami hosszabb távon az élelmiszer-ellátás biztonságát is veszélyeztetné.

Segítség helyett Brüsszelből hétfőn csapás érkezett: 

Mostantól végleges, megszavazták: az EU kitiltotta az orosz gázt, ez az utolsó nap, amikor még jöhet Európába - Magyarország kiborult, bíróságra megy
Az Európai Unió tagállamai jóváhagyták az orosz gázimport 2027 végéig történő betiltását. Ez azt jelenti, hogy jogilag kötelezővé vált, hogy minden tagállam leváljon az orosz gázimportól. A döntést Magyarország és Szlovákia ellenezte, Bulgária tartózkodott. A magyar kormány megtámadja az Európai Unió Bíróságán a jogszabályt.

 

Ursula von der Leyen elárulta az európai gazdákat – jelentette ki múlt hétfőn az agrárminiszter a Facebook-oldalán. Az Európai Unió és a Mercosur szombaton Asunciónban, Paraguayban aláírta a mérföldkőnek számító szabadkereskedelmi megállapodást – a legnagyobb egyezményt, amelyet Brüsszel valaha kötött –, amely 700 millió állampolgárt érint. Nagy István szerint Ursula von der Leyen ezzel a döntéssel megásta a sírját az európai élelmiszer-termelésnek.

