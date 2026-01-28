Ezt kell tenni a napelemmel, ha betemette a hó: nem szabad lesöpörni, más a jó megoldás – így tud sok áramot termelni télen

Télen sok háztartásban okoz fejtörést, mit kezdjenek a hóval borított tetőkkel. Ráadásul a napelemek ilyenkor lényegesen kevesebbet termelnek, azonban nem mindig az a jó megoldás, amit elsőre gondolnánk.

Ha betemette a napelemet a hó, nem szabad lesöpörni / Fotó: Isabel Nieva / Shutterstock

Az nem lehet nagy meglepetés, hogy a napelem nem termel áramot, ha nem éri fény. Télen pedig könnyen előfordul, hogy a panelekre vastag hóréteg kerül, ami ideiglenesen lenullázza a termelést, ahogy ez nemrég az ország nagy részén történt. Ilyenkor sokakban felmerül a kérdés: érdemes-e lesöpörni a havat? A szakértők és a gyakorlati tapasztalatok alapján a válasz többnyire nem. A hó eltávolítása ugyanis könnyen megkarcolhatja a panelek üvegfelületét, ami tartósan rontja a hatékonyságot, ráadásul időigényes, költséges, és nem utolsósorban balesetveszélyes is lehet, különösen tetőre mászva. A téli napsütés eleve gyengébb, így a tisztítással nyerhető áram mennyisége ritkán áll arányban a kockázattal.

Ráadásul a hó általában nem marad sokáig a paneleken. A megfelelő dőlésszög és a napsütés hatására a hótakaró sok esetben magától lecsúszik vagy elolvad. Ennek még előnye is van: a lecsúszó hó gyakran magával viszi a felületre rakódott port és szennyeződéseket, így természetes módon tisztítja a paneleket. Bár teljes hóborítás esetén akár 90-100 százalékos termeléskiesés is előfordulhat, ez éves szinten alig számít. Egy átlagos háztartásban a téli hónapok eleve csak az éves termelés 2-4 százalékát adják, a hó miatti veszteség pedig összességében mindössze 0,2-1 százalék, vagyis néhány ezer forint évente.

Mi a bevált gyakorlat a hófedte napelemeknél?

A Heol Heves vármegyei hírportál cikke szerint ezt gyakorlatot erősíti meg egy egri család tapasztalata is, akiknek évek óta napelem működik a házuk tetején. Elmondásuk szerint a hó a mindennapokban ritkán jelent problémát, a napelem sötét felülete viszonylag gyorsan felmelegszik, a ráesett hó hamar megindul, leolvad vagy lecsúszik. Azt megerősítették, hogy teljes hóborítás esetén a rendszer valóban nem termel áramot, de ez jellemzően csak rövid ideig tart.