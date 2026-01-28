Napelem: terjed a pletyka, hogy rengetegen esnek ki a szaldóelszámolásból – az MVM elnöke elmondta a valóságot
„Ígértük – itt van!” – társadalmi egyeztetésen a rendeletmódosítás. Az Otthoni Energiatároló Programban az invertercsere nem csökkenti az éves szaldójogosultság időtartamát – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán.
Czepek Gábor a posztban rámutatott, a kormány 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatással segíti a magyar családokat a korszerű akkumulátorok beszerzésében, telepítésében. A pályázati feltételek már nyilvánosak, a jelentkezés február 2-án indul. Kijelentette:
Ígéretünkhöz híven megteremtjük a jogszabályi garanciát arra, hogy a támogatott fejlesztés miatt szükségessé váló invertercsere ne járjon a még meglévő éves szaldójogosultság elvesztésével.
Hozzátette, hogy a háztartási naperőművek az üzembe helyezésük után tíz évvel kerülnek át a brüsszeli elvárás alapján, a tagállamok közül utolsóként bevezetett bruttóelszámolásba.
Az államtitkár kiemelte, a társadalmi egyeztetésre indított rendeletmódosítás tételesen is kimondja, hogy az Otthoni Energiatároló Programban megvalósuló fejlesztésekkel együtt járó, indokolt méretű invertercsere nem befolyásolja az elszámolásimód-váltás idejét.
Az egységesen tíz évre szóló szaldójogosultság a nyertes pályázóknál változatlan feltételekkel, az eredeti határidőig marad érvényben. Minden ezzel ellenkező hallomás, gyanú okozta félelem alaptalan! – hangsúlyozta az államtitkár, aki egyúttal arra is kitért, hogy a rendeletmódosítás közzétételével tesznek azért, hogy a légből kapott rémhírek senkit ne tartsanak vissza a jelentkezéstől.
Az ajánlatunk világos: 2,5 millió forint támogatás mindössze 2,5 oldal kitöltéséért. Az elérhető előnyök még világosabbak: nagyobb önállóság, kisebb rezsi
– fogalmazott közösségi oldalán Czepek Gábor.
A poszt alatt található hozzászólásokban osztotta meg az államtitkár a rendeletmódosítás, az Otthoni Energiatároló Program és az arra vonatkozó pályázati felhívás elérhetőségét. Előbbiek a kormany.hu oldalon a Dokumentumtár fül alatt, illetve a kormany.hu/otthonienergiatarolo oldalon, míg utóbbi az nffku.hu honlapon olvasható.
Az Otthoni Energiatároló Program körül elterjedt félreértések miatt az Energiaügyi Minisztérium államtitkára nyilvánosan igyekezett tisztázni a leggyakoribb tévhiteket. Czepek Gábor szerint sokan alaptalanul tartottak attól, hogy az energiatárolóval vagy invertercserével járó fejlesztések miatt elveszíthetik az éves szaldóelszámolás lehetőségét, ezért jogszabály-módosítást ígértek ennek kizárására. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a pályázat adminisztrációja egyszerű, az állami támogatás pedig a beruházási költségek döntő részét fedezi. A kormány célja az volt, hogy a napelemes rendszerek mellé biztonságos energiatárolási háttér épüljön ki, és senki ne essen el többmilliós támogatástól téves információk miatt.