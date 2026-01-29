Veszélybe került több ezer napelemes beruházás: bedobták a törülközőt a kivitelezők, súlyos a helyzet – azonnali beavatkozás kell

A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) súlyos, azonnali beavatkozást igénylő helyzetre hívja fel a figyelmet közleményében az RRF-621 számú, 2021-ben indult lakossági napelemes pályázat végrehajtása kapcsán. Esélyes ugyanis, hogy egy adminisztratív változás miatt projektek ezrei maradnak el.

Az MNNSZ fellép a napelemes pályázók érdekében / Fotó: Energiaügyi Minisztérium / Facebook

Az történt, hogy a 2026. március 31-i végső megvalósítási határidő közeledtével, 2025-ben számos pályázó utolsó lehetőségként kivitelezőt váltott, és olyan tapasztalt, tőkeerős vállalkozásokhoz fordult, amelyek – jelentős kockázatot vállalva – hajlandók voltak átvenni a problémás projekteket. Projektjeik azért váltak problémássá, mert

az elmúlt években a hazai napelemes piacon több száz kivitelező szűnt meg vagy vált fizetésképtelenné, ügyfelek tízezreit hagyva félbemaradt vagy el sem indult projektekkel.

Mára azonban éppen ezek a felelősen eljáró kivitelezők kerültek rendkívül nehéz helyzetbe.

Közel két hónap szünet

A projektek átvételéhez ugyanis a támogatói rendszerben az ügyfeleknek át kell regisztrálniuk az új kivitelezőhöz. Az átregisztrálást 2025 végéig az ÉMI kezelte, a folyamat azonban leállt az átmenet közel két hónapjában. Így január 23-án több száz, egyes becslések szerint akár több ezer projekt vár feldolgozásra. Ezekben az ügyekben sem a szerződéskötés, sem a kivitelezés nem indítható el.

Azoknál a projekteknél, amelyeknél az átregisztráció időben megtörtént, a megvalósítás jellemzően lezajlott, főleg amelyeknél nem kellett bővíteni a hálózatot. Az egyfázisúról háromfázisú csatlakozásra történő átállásoknál azonban további, előre nem kalkulálható akadályok jelentkeztek.

Szűk keresztmetszet a szolgáltatónál

A szövetség tapasztalatai szerint az elosztói engedélyesek (DSO-k) ügyintézése jócskán lelassult. A hálózati engedélyezési és adminisztratív folyamatok sok esetben hónapokig tartanak, míg maga a fizikai kivitelezés jellemzően egy-két nap alatt elvégezhető lenne. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az Otthoni Energiatároló Program elindulásával várhatóan több százezer új igény jelenik meg az elosztóknál, további adminisztratív torlódásokat előrevetítve.