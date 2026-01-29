A szerbek szerint akkor is hatalmas fogás a Molnak a NIS, ha jóval többért vették, mint amit maga a szerb elnök bevallott

Egyre több jel utal arra, hogy a magyar Mol számára kifejezetten kedvező feltételek mellett valósulhat meg a szerbiai Naftna industrija Srbije (NIS) orosz tulajdonrészének felvásárlása. A nyilvánosságra került információk alapján a tranzakció értékelése körül komoly eltérések vannak, ám a magasabb, 1,4 milliárd eurós ár is olyan konstrukciót vetít előre, amely piaci alapon is kifejezetten előnyösnek számítana a vevő számára.

Szuperüzletnek tűnik a NIS orosz tulajdonrészének felvásárlása: a Mol számára főnyeremény lehet a vételár / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

A szerb elnök, Aleksandar Vucic január 26-án arról beszélt, hogy az orosz fél 56 százalékos részesedése a NIS-ben 900 millió és 1 milliárd euró közötti értéket képvisel, és megjegyezte azt is, hogy Szerbia akár ennek a dupláját is hajlandó lett volna kifizetni ezért a csomagért. Ezzel szemben egy nappal később a Népszava értesülései már arról szóltak, hogy

a Mol közel 1,4 milliárd eurót fizethet a teljes orosz tulajdonrészért.

A tervezett ügylet a NIS 56,15 százalékos részvénycsomagjára vonatkozik, melyet nem közvetlenül a Mol, hanem egy, a magyar társaság és az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC által létrehozott közös vállalat vásárolna meg. A konstrukció szerint a Mol lenne a többségi tulajdonos, míg az arab partner kisebbségi részesedést szerezne.

Noha a tárgyalások tényét korábban is megerősítették, a vételár hosszú ideig nem került szóba nyilvánosan. A fordulatot részben az hozta el, hogy január 24-én a Mol csoport stratégiai vezérigazgató-helyettese, Bacsa György egy vállalati podcastben utalt a tranzakció nagyságrendjére. Konkrét számot ugyan nem mondott, de jelezte:

az ügylet értéke összemérhető az azerbajdzsáni ACG mezőkben korábban végrehajtott befektetéssel, amikor a Mol nagyjából 1,3 milliárd euróért vásárolta ki az amerikai Chevron részesedését.

A tranzakció része egy külön memorandum is a szerb kormánnyal, amelyben Belgrád támogatásáról biztosítja a Mol belépését, cserébe pedig a magyar társaság vállalta, hogy további 5 százalékos részesedést ad át a szerb államnak. Így Szerbia tulajdonrésze a jelenlegi 29,9 százalékról közel 35 százalékra emelkedne.