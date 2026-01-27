Egymillió forintos állami támogatás: máris hozzányúlt a szabályokhoz a kormány, pontosan megmondta, kik kaphatják meg – itt a lista

Több ponton is módosítják az évi nettó egymillió forintos vissza nem térítendő otthontámogatásról szóló korábbi kormányrendeletet. A hétfői Magyar Közlönyben megjelent új rendelet szövege szerint „a nagy érdeklődésre való tekintettel” 2026. február 15-ig meghosszabbították az igénylési határidőt, továbbá kibővítették a jogosultak körét is – írja közleményében a Bank360.

Több ponton is átalakította a kormány az évi nettó egymillió forintos vissza nem térítendő otthontámogatás szabályait / Fotó: Kallus György

A módosító rendelet értelmében bővül a jogosultak köre, ugyanis

a már korábban is érintett közszolgálati, egészségügyi, oktatási és egyéb közfeladatot ellátó csoportok mellett

mostantól az önkormányzati tűzoltóságoknál dolgozó tűzoltók, valamint

az országgyűlési képviselők és a nemzetiségi szószólók által munkaviszonyban foglalkoztatott személyek is jogosulttá válnak.

Fontos pontosítás történt a megbízási és vállalkozási jogviszonyban dolgozók kapcsán is. Az alapszabály továbbra is az, hogy aki kizárólag ilyen formában dolgozik egy érintett szervezetnek, az nem jogosult az otthontámogatásra. Ugyanakkor a módosítás bővíti a kivételek körét: bizonyos, egyházi fenntartású köznevelési tevékenységek esetén – ha a munkát bevett egyház vagy belső egyházi jogi személy részére végzik – a támogatás akkor is igényelhető, ha nem klasszikus munkaviszonyról van szó.

További fontos változás, hogy a munkáltatói kölcsön is lakáskölcsönnek minősülhet az otthontámogatás szempontjából.

Ez azt jelenti, hogy a támogatás már nemcsak banki lakáshitelekhez kapcsolódhat, hanem olyan munkáltatói kölcsönökhöz is, amelyek:

magyarországi lakóingatlan vásárlására vagy építésére szolgálnak, vagy ezen célokra felvett lakáscélú banki hitel egészének vagy egy részének kiváltására irányulnak,

amelyekről legkésőbb 2026. január 26-ig érvényes írásbeli megállapodás született.

A szabály ráadásul korábban megkötött munkáltatói kölcsönökre is alkalmazható, vagyis sok érintett számára utólag is megnyílik a támogatás lehetősége.

A módosítás egyben újranyitja a határidőt a 2026. január 1-je előtt megkötött lakáshitelek esetében. Az eredeti szabályok szerint ezeknél a hiteleknél január végéig kellett volna jelezni az igénylési szándékot, most azonban 2026. február 15-ig újra be lehet jelenteni az igényt. Fontos, hogy ez a határidő jogvesztő, vagyis aki erről is lemarad, elesik a lehetőségtől. Az új határidőhöz igazodva a kifizetések menetrendje is módosul, a támogatás folyósítása márciusban történik.