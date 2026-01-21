Deviza
Spar
áruház
bezárás

Ez már végleges: bezár az egyik magyarországi Spar-áruház, hiába várnánk az újranyitásra

Bezár az egyik Spar-áruház Budapesten, a 15. kerületben. A napvilágot látott információk szerint a Drégelyvár utcai Spar-áruház működésének megszüntetésére hálózatracionalizálás miatt kerül sor.
VG
2026.01.21, 14:08
Frissítve: 2026.01.21, 15:22

Véglegesen bezár az egyik budapesti Spar-áruház a 15. kerületben, a Drégelyvár utcában, s nem is nyit újra, azaz nem felújítás miatt zárják be – derül ki az Origo cikkéből.

A Spar cégjelzése egy épület homlokzatán (illusztráció)
A Spar arculati eleme egy épület egyik homlokzatán (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Végleges a Drégelyvár utcai Spar bezárása

A lap által közölt információk szerint hálózatracionalizációs okból zár be az újpalotai üzlet. 

A bezárásra február 15-én kerül sor.

Az információ egy a XV. kerület ügyeivel foglalkozó Facebook-oldalon látott napvilágot. A bejegyzéshez hozzászólók véleménye ugyanakkor megoszlik a boltbezárásról. Többen úgy vélik, szükség lenne a bolt megtartására, mert a közelben nincs hasonló, az élelmiszerek megfizethető árú, kényelmes beszerzését biztosító Spar-üzlet.

2023. december 31-én egy másik budapesti Spar-üzlet, a Kispesten, az Eötvös utcában működő áruház is végleg bezárta kapuit. Az épület egy ideig kihasználatlanul állt, most ázsiai hátterű vegyeskereskedés működik a lakótelepen álló épületben.

A Spar Magyarország az ország egyik legnagyobb kiskereskedelmi hálózatát üzemelteti, több száz kiskereskedelmi üzlettel rendelkezik az országban.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

