Ez már végleges: bezár az egyik magyarországi Spar-áruház, hiába várnánk az újranyitásra

Véglegesen bezár az egyik budapesti Spar-áruház a 15. kerületben, a Drégelyvár utcában, s nem is nyit újra, azaz nem felújítás miatt zárják be – derül ki az Origo cikkéből.

A Spar arculati eleme egy épület egyik homlokzatán (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Végleges a Drégelyvár utcai Spar bezárása

A lap által közölt információk szerint hálózatracionalizációs okból zár be az újpalotai üzlet.

A bezárásra február 15-én kerül sor.

Az információ egy a XV. kerület ügyeivel foglalkozó Facebook-oldalon látott napvilágot. A bejegyzéshez hozzászólók véleménye ugyanakkor megoszlik a boltbezárásról. Többen úgy vélik, szükség lenne a bolt megtartására, mert a közelben nincs hasonló, az élelmiszerek megfizethető árú, kényelmes beszerzését biztosító Spar-üzlet.

2023. december 31-én egy másik budapesti Spar-üzlet, a Kispesten, az Eötvös utcában működő áruház is végleg bezárta kapuit. Az épület egy ideig kihasználatlanul állt, most ázsiai hátterű vegyeskereskedés működik a lakótelepen álló épületben.

A Spar Magyarország az ország egyik legnagyobb kiskereskedelmi hálózatát üzemelteti, több száz kiskereskedelmi üzlettel rendelkezik az országban.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.