Ez már végleges: bezár az egyik magyarországi Spar-áruház, hiába várnánk az újranyitásra
Véglegesen bezár az egyik budapesti Spar-áruház a 15. kerületben, a Drégelyvár utcában, s nem is nyit újra, azaz nem felújítás miatt zárják be – derül ki az Origo cikkéből.
Végleges a Drégelyvár utcai Spar bezárása
A lap által közölt információk szerint hálózatracionalizációs okból zár be az újpalotai üzlet.
A bezárásra február 15-én kerül sor.
Az információ egy a XV. kerület ügyeivel foglalkozó Facebook-oldalon látott napvilágot. A bejegyzéshez hozzászólók véleménye ugyanakkor megoszlik a boltbezárásról. Többen úgy vélik, szükség lenne a bolt megtartására, mert a közelben nincs hasonló, az élelmiszerek megfizethető árú, kényelmes beszerzését biztosító Spar-üzlet.
2023. december 31-én egy másik budapesti Spar-üzlet, a Kispesten, az Eötvös utcában működő áruház is végleg bezárta kapuit. Az épület egy ideig kihasználatlanul állt, most ázsiai hátterű vegyeskereskedés működik a lakótelepen álló épületben.
A Spar Magyarország az ország egyik legnagyobb kiskereskedelmi hálózatát üzemelteti, több száz kiskereskedelmi üzlettel rendelkezik az országban.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.