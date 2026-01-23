Megérkezett a bejelentés a fizetésemelésről: már majdnem 600 ezret lehet keresni áruházi dolgozóként az egyik legnagyobb magyarországi boltláncnál – és ez nem minden

Jelentősen emelik a béreket az egyik legnagyobb magyarországi kiskereskedelmi láncnál. A 2026–2027-es pénzügyi évben a Tesco 3,6 milliárd forintot fektet az áruházakban és a logisztikai központban dolgozó munkatársai bérébe, ami mellett további százalék milliárd forintot fordít a dolgozói juttatási csomagra. Az áruházi kollégák bérét átlagosan 7,2 százalékkal emeli, továbbá a dolgozói vásárlási kedvezmény összegét, illetve a munkába járási támogatást is.

Már majdnem 600 ezret lehet keresni áruházi dolgozóként a Tescóban / Fotó: Ashley Grise / Shutterstock

Pénteki közleményében – a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével, valamint az Egyenlő.hu modern szakszervezettel folytatott egyeztetéseket követően – a Tesco-Global Áruházak Zrt. bejelentette az idei bérfejlesztés mértékét.

Az áruházlánc átlagosan 7,2 százalékkal emeli a munkatársak bérét.

Az áruházi munkatársak 8 órás alapbére 2026. március 1-jétől bruttó 418 ezer forintra emelkedik,

az elérhető legmagasabb bruttó jövedelem 562 ezer forintra nő.

A cafeteriacsomag keretösszegét a Tesco az elmúlt két évben 25-25 százalékkal emelte, ez jelenleg minden 8 órás munkavállalónál egységesen bruttó 301 ezer forint.

A brit tulajdonú kiskereskedelmi lánc kommünikéjében kiemelte, hogy az elmúlt években kimagasló juttatási csomagot alakított ki munkatársaik számára, amelynek összértéke a 2026–27-es pénzügyi évben már 5 milliárd forint. A csomag tartalmazza a 400 ezerről 450 ezer forintra növekedett kedvezménykerettel elérhető 15 százalékos dolgozói vásárlási kedvezményt, valamint a 30 forint per kilométer összegről 40 forint per kilométerre emelt munkába járási költségtámogatást.

Egyéb módon is támogatja dolgozóit a Tesco

Hozzátették, hogy az áruházlánc díjazza a jubiláló munkatársakat, babacsomagkuponnal köszönti a friss szülőket, beiskolázási támogatást és extra szabadnapot nyújt az iskolások szüleinek, karácsonyi utalványt ad, ingyenes képzéseket kínál.

A Tesco családbarát intézkedései részeként extra fizetett távollétet tesz lehetővé az édesapák, az örökbefogadást tervezők, a jövőbeli nevelőszülők vagy a fogantatási eljárásban részt vevők, továbbá a rokonukat gondozók számára. A Tesco a 35 év alatti munkatársaknak is 25 nap szabadságot biztosít, a súlyos betegség miatti távollétről visszatérőknek pedig lehetőséget ad, hogy az első négy hétben a szerződéses munkaidő felében dolgozzanak teljes munkabérért. Emellett az áruházlánc Tesco Angyal Alapítványa évente több száz rászoruló munkatárs számára nyújt összesen több tízmillió forintos anyagi segítséget, megduplázva a kollégák befizetéseit.