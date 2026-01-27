Ez most a magyarok kedvenc autómárkája: a kínaiak csak álmodnak ilyen eladási számokról – 2026-ban még többen vásárolhatják meg
A Toyota 2025-ben 16 635 jármű eladásával megőrizte piacvezető helyét az új személyautók és kishaszonjárművek egyesített magyarországi piacán, részesedése elérte a 10,9 százalékot – értékelte a japán márka teljesítményét az importőr Toyota Central Europe (TCE) országigazgatója, László Richárd kedden Budapesten sajtótájékoztatón. Megjegyezte hogy a márka némileg veszített részesedéséből, mivel az eladások 8,2 százalékkal alulmúlták a 2024. évit, miközben a piac enyhén bővült.
A visszaesést azzal magyarázta, hogy több népszerű modell értékesítését is szállítási problémák nehezítették, de hatással volt az eladásokra a károsanyag-kibocsátási normák változása, valamit a modellváltás folyamata. Hozzátette, hogy 2025-ben az új személyautók és kisteherjárművek egyesített piaca 4,6 százalékkal bővült Magyarországon, 153 105 új jármű került az utakra. Ez még mindig elmarad az újautó-piac koronavírus-járvány előtti szintjétől, de a bővülés 2026-ban hasonló ütemben folytatódhat. Az eladások 65 százaléka tavaly már elektrifikált jármű volt. Ebben a szegmensben a Toyota hagyományosan erős.
Idén az országigazgató gyakorlatilag stagnáló összpiacra számít, mintegy 155 ezer új autó eladására, a Toyota számára pedig reális célnak nevezte 2026-ban 18 ezer jármű eladását és a piaci részesedés 11 százalék fölé emelését.
Több szegmensben is erős évet zárt a Toyota
László Richárd tájékoztatása szerint a kivonásokkal tisztított flottapiacon tavaly a Toyota 9930 személyautót és kisteherjárművet adott el, ami ugyan 6,2 százalékos csökkenés az előző évihez képest, azonban 12,4 százalékos részt biztosít a márkának a magyarországi céges eladások területén.
A kisteherjárművek szegmensében a Toyota a második legfontosabb szereplő volt 2025-ben 11,7 százalékos piaci részesedéssel, ezt 2773 jármű eladásával érte el. Ez a piaci szegmens 4,5 százalékkal zsugorodott tavaly, amikor 23 665 új kisteherjármű kelt el Magyarországon, a Toyota azonban ennél nagyobb, 20,8 százalékos visszaesést volt kénytelen elkönyvelni.
Az országigazgató jelezte, hogy Magyarországon a kisteherjárművek szegmensére is jellemző az elektrifikált járművek térnyerése, az eladott új járművek túlnyomó része (85,2 százalék) ugyan tavaly még dízel meghajtású volt, de az elektrifikált járművek aránya már 11,8 százalékra nőtt. A magyar piacon tavaly 21 400 új prémiumautó kelt el.
A Toyota prémiummárkája, a Lexus 1354 autót adott el 2025-ben Magyarországon, ami 9,3 százalékos csökkenés, ez 6,3 százalékos piaci részt biztosított számára. Az idén a Lexus eladása a TCE várakozásai szerint elérheti az 1700 darabot, a piaci rész pedig a 7,7 százalékot.
Az országigazgató beszámolt arról is, hogy a Toyota használtautó-hálózata tavaly 7000 autót adott el. Jelenleg 32 értékesítési ponttal rendelkeznek országszerte, amelyek minősített használt autókat forgalmaznak.
A Toyota Central Europe Kft. a nyilvános cégadatok szerint a 2024. áprilistól 2025. márciusig tartó üzleti évében 207,6 milliárd forint árbevételt ért el, míg az előző üzleti évben az értékesítés nettó árbevétele 184,9 milliárd forint volt. Az adózott eredmény sorrendben 613 millió forint, illetve 1,1 milliárd forint volt.
A Toyota csoport 2025-ben 10,32 millió járművet értékesített, részesedése a globális piacon 12,3 százalék. A Toyota márka piacvezető az elektrifikált járművek értékesítésében, tavaly 4,55 millió ilyen autót adott el.
Az elektromos átállás győztesévé válna a Toyota: hazánkban is megőrizné piacvezető szerepét
A Toyota világelsőségének megőrzése a kínai gyártók térhódítása és az amerikai piaci átrendeződések ellenére elsősorban a vállalat multitechnológiás stratégiájának köszönhető. A Toyota csoportszinten és márkaszinten is piacvezető, Magyarországon pedig 2025-ben már a negyedik egymást követő évben zárt az első helyen – emelte ki a Világgazdaságnak László Richárd, a Toyota országigazgatója.
A vezető elmondta, hogy az autóipari vállalat nem egyetlen hajtástechnológiát erőltet, hanem a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését tekinti központi kihívásnak, ezért a részben vagy teljesen elektromos megoldások teljes palettáját kínálja a lágy hibridektől a hidrogén-üzemanyagcellás modellekig.