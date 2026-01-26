Ez lesz Magyarország következő új autópályája, már jövőre kezdik az építését: megszűnik a halálút – térképen a nyomvonal
Az M200-as új autópálya megépítése az egyik legnagyobb volumenű közlekedésfejlesztési projekt lehet a következő években a Dunántúlon, amely nemcsak Fejér vármegye, hanem az országos úthálózat működésére is érezhető hatást gyakorolna. A beruházás középpontjában az M0-s körgyűrű tartós túlterheltségének enyhítése áll, miközben a térség egyik legveszélyesebb útjaként számon tartott 81-es főút forgalmát is jelentősen csökkentené. A projekt különlegessége, hogy nem meglévő útszakasz bővítéséről, hanem egy teljesen új nyomvonalon futó, önálló autópálya megépítéséről van szó.
A Feol beszámolója szerint az M200-as az M1-es autópályát kötné össze az M7-essel Székesfehérvár térségében, alternatív útvonalat kínálva az M0-s déli szakasza helyett. Ez különösen fontos annak fényében, hogy az M0-son 2022-ben a napi forgalom elérte a százezer járművet, ami már rendszeres torlódásokat és balesetveszélyes helyzeteket eredményez. Az új autópálya ezen túlmenően a 81-es főút forgalmát is levezetné, amely évek óta „halálútként” él a köztudatban.
Az M200-as nyomvonalának kijelölése során a tervezőknek számos kötöttséggel kellett számolniuk:
- a térségben már önmagában is szűk a beépíthető terület,
- emellett figyelembe kellett venni a tervezett V0-s vasútvonalat,
- az M8-as gyorsforgalmi út jövőbeli nyomvonalát,
- valamint a meglévő közműhálózatot.
Moha és Iszkaszentgyörgy környékén például föld alatti gázvezetékek nehezítették a tervezést, ami tovább szűkítette a lehetséges alternatívákat.
A jelenlegi elképzelések szerint az M200-as az M1-es autópálya 13-as főúti csomópontjától indul, Székesfehérvárt elkerülve metszi az M7-est, majd Sárbogárd térségében csatlakozik a később megépülő M8-as gyorsforgalmi úthoz. A közelség miatt több Fejér vármegyei települést érint a beruházás, helyenként olyan mértékben, hogy magántulajdonban lévő területek bevonása is elkerülhetetlenné vált.
Lakossági egyeztetések és önkormányzati döntések
A nyomvonal közvetlen érintettsége miatt az érintett településeken sorra tartották a lakossági fórumokat, ahol bemutatták a terveket, és lehetőséget adtak az érintett ingatlantulajdonosoknak a kérdések és észrevételek megfogalmazására. Több helyen módosítani kellett a településrendezési eszközöket és a helyi építési szabályzatot is, miközben
az állam kisajátítás vagy adásvételi ajánlat útján rendezheti az érintett területek jogi helyzetét.
Ez a folyamat nem mindenhol zajlott feszültségek nélkül.
Székesfehérváron ugyanakkor a közigazgatási akadályok elhárultak: a város közgyűlése január közepén lezárta azt az eljárást, amelynek eredményeként a város részéről nincs akadálya az építkezésnek, és a nyomvonal véglegessé vált. Ez mérföldkőnek számít a projekt előkészítésében.
Mikor indulhat az építkezés?
Cser-Palkovics András korábban úgy fogalmazott: az M200-as gyorsforgalmi út hosszú távon megoldást jelenthet az Auchan-körforgalom és Székesfehérvár belső úthálózatának túlterheltségére, és a város, valamint az agglomeráció szempontjából is kulcsfontosságú fejlesztés. A polgármester szerint a koncesszorként működő MKIF Zrt. gyors ütemben halad az előkészítéssel és a tervezéssel, így
reálisan 2027-ben megindulhat az építkezés.
Bár a projekt jelentős közlekedési és gazdasági előnyökkel járhat, a döntéshozók is elismerik: lesznek olyan, jellemzően nem helyi ingatlantulajdonosok, akik számára az autópálya megépítése érdeksérelmet okoz. A beruházás azonban régóta napirenden van, és a mostani döntések azt jelzik, hogy az M200-as autópálya megvalósítása látótávolságba került.