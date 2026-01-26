Ez lesz Magyarország következő új autópályája, már jövőre kezdik az építését: megszűnik a halálút – térképen a nyomvonal

Az M200-as új autópálya megépítése az egyik legnagyobb volumenű közlekedésfejlesztési projekt lehet a következő években a Dunántúlon, amely nemcsak Fejér vármegye, hanem az országos úthálózat működésére is érezhető hatást gyakorolna. A beruházás középpontjában az M0-s körgyűrű tartós túlterheltségének enyhítése áll, miközben a térség egyik legveszélyesebb útjaként számon tartott 81-es főút forgalmát is jelentősen csökkentené. A projekt különlegessége, hogy nem meglévő útszakasz bővítéséről, hanem egy teljesen új nyomvonalon futó, önálló autópálya megépítéséről van szó.

Új autópálya épül Magyarországon, már jövőre kezdik az építését: megszűnik a halálút – térképen a nyomvonal / Fotó: mkif.hu

A Feol beszámolója szerint az M200-as az M1-es autópályát kötné össze az M7-essel Székesfehérvár térségében, alternatív útvonalat kínálva az M0-s déli szakasza helyett. Ez különösen fontos annak fényében, hogy az M0-son 2022-ben a napi forgalom elérte a százezer járművet, ami már rendszeres torlódásokat és balesetveszélyes helyzeteket eredményez. Az új autópálya ezen túlmenően a 81-es főút forgalmát is levezetné, amely évek óta „halálútként” él a köztudatban.

Az M200-as nyomvonalának kijelölése során a tervezőknek számos kötöttséggel kellett számolniuk:

a térségben már önmagában is szűk a beépíthető terület,

emellett figyelembe kellett venni a tervezett V0-s vasútvonalat,

az M8-as gyorsforgalmi út jövőbeli nyomvonalát,

valamint a meglévő közműhálózatot.

Moha és Iszkaszentgyörgy környékén például föld alatti gázvezetékek nehezítették a tervezést, ami tovább szűkítette a lehetséges alternatívákat.

A jelenlegi elképzelések szerint az M200-as az M1-es autópálya 13-as főúti csomópontjától indul, Székesfehérvárt elkerülve metszi az M7-est, majd Sárbogárd térségében csatlakozik a később megépülő M8-as gyorsforgalmi úthoz. A közelség miatt több Fejér vármegyei települést érint a beruházás, helyenként olyan mértékben, hogy magántulajdonban lévő területek bevonása is elkerülhetetlenné vált.

Lakossági egyeztetések és önkormányzati döntések

A nyomvonal közvetlen érintettsége miatt az érintett településeken sorra tartották a lakossági fórumokat, ahol bemutatták a terveket, és lehetőséget adtak az érintett ingatlantulajdonosoknak a kérdések és észrevételek megfogalmazására. Több helyen módosítani kellett a településrendezési eszközöket és a helyi építési szabályzatot is, miközben

az állam kisajátítás vagy adásvételi ajánlat útján rendezheti az érintett területek jogi helyzetét.

Ez a folyamat nem mindenhol zajlott feszültségek nélkül.