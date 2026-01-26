Deviza
EUR/HUF382,26 +0,04% USD/HUF322,27 +0,03% GBP/HUF440,53 +0,09% CHF/HUF415,45 +0,33% PLN/HUF90,77 -0,02% RON/HUF75 +0,47% CZK/HUF15,75 +0,01% EUR/HUF382,26 +0,04% USD/HUF322,27 +0,03% GBP/HUF440,53 +0,09% CHF/HUF415,45 +0,33% PLN/HUF90,77 -0,02% RON/HUF75 +0,47% CZK/HUF15,75 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 713,82 +0,52% MTELEKOM1 936 +0,1% MOL3 846 +1,98% OTP39 390 +0,36% RICHTER10 360 -0,58% OPUS550 0% ANY7 840 -0,26% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 240 0% BUMIX10 375 +0,19% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 644,96 +0,66% BUX125 713,82 +0,52% MTELEKOM1 936 +0,1% MOL3 846 +1,98% OTP39 390 +0,36% RICHTER10 360 -0,58% OPUS550 0% ANY7 840 -0,26% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 240 0% BUMIX10 375 +0,19% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 644,96 +0,66%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
útépítés
M0-ás
200
M0-ás körgyűrű
Fejér
autópálya

Ez lesz Magyarország következő új autópályája, már jövőre kezdik az építését: megszűnik a halálút – térképen a nyomvonal

Évek óta túlterhelt az M0-s, a 81-es főút pedig rendszeresen baleseti hírekkel kerül be a köztudatba. Erre a helyzetre jelenthet megoldást egy új autópálya, az M200-as, amely teljesen új nyomvonalon épülne meg Székesfehérvár térségében. A cél az, hogy végre legyen valódi alternatívája a fővárosi körgyűrűnek.
VG
2026.01.26, 06:20
Frissítve: 2026.01.26, 08:46

Az M200-as új autópálya megépítése az egyik legnagyobb volumenű közlekedésfejlesztési projekt lehet a következő években a Dunántúlon, amely nemcsak Fejér vármegye, hanem az országos úthálózat működésére is érezhető hatást gyakorolna. A beruházás középpontjában az M0-s körgyűrű tartós túlterheltségének enyhítése áll, miközben a térség egyik legveszélyesebb útjaként számon tartott 81-es főút forgalmát is jelentősen csökkentené. A projekt különlegessége, hogy nem meglévő útszakasz bővítéséről, hanem egy teljesen új nyomvonalon futó, önálló autópálya megépítéséről van szó.

Új autópálya épül Magyarországon, már jövőre kezdik az építését: megszűnik a halálút – térképen a nyomvonal
Új autópálya épül Magyarországon, már jövőre kezdik az építését: megszűnik a halálút – térképen a nyomvonal / Fotó: mkif.hu

A Feol beszámolója szerint az M200-as az M1-es autópályát kötné össze az M7-essel Székesfehérvár térségében, alternatív útvonalat kínálva az M0-s déli szakasza helyett. Ez különösen fontos annak fényében, hogy az M0-son 2022-ben a napi forgalom elérte a százezer járművet, ami már rendszeres torlódásokat és balesetveszélyes helyzeteket eredményez. Az új autópálya ezen túlmenően a 81-es főút forgalmát is levezetné, amely évek óta „halálútként” él a köztudatban.

Az M200-as nyomvonalának kijelölése során a tervezőknek számos kötöttséggel kellett számolniuk:

  • a térségben már önmagában is szűk a beépíthető terület, 
  • emellett figyelembe kellett venni a tervezett V0-s vasútvonalat, 
  • az M8-as gyorsforgalmi út jövőbeli nyomvonalát, 
  • valamint a meglévő közműhálózatot. 

Moha és Iszkaszentgyörgy környékén például föld alatti gázvezetékek nehezítették a tervezést, ami tovább szűkítette a lehetséges alternatívákat.

A jelenlegi elképzelések szerint az M200-as az M1-es autópálya 13-as főúti csomópontjától indul, Székesfehérvárt elkerülve metszi az M7-est, majd Sárbogárd térségében csatlakozik a később megépülő M8-as gyorsforgalmi úthoz. A közelség miatt több Fejér vármegyei települést érint a beruházás, helyenként olyan mértékben, hogy magántulajdonban lévő területek bevonása is elkerülhetetlenné vált.

Lakossági egyeztetések és önkormányzati döntések

A nyomvonal közvetlen érintettsége miatt az érintett településeken sorra tartották a lakossági fórumokat, ahol bemutatták a terveket, és lehetőséget adtak az érintett ingatlantulajdonosoknak a kérdések és észrevételek megfogalmazására. Több helyen módosítani kellett a településrendezési eszközöket és a helyi építési szabályzatot is, miközben 

az állam kisajátítás vagy adásvételi ajánlat útján rendezheti az érintett területek jogi helyzetét. 

Ez a folyamat nem mindenhol zajlott feszültségek nélkül.

Székesfehérváron ugyanakkor a közigazgatási akadályok elhárultak: a város közgyűlése január közepén lezárta azt az eljárást, amelynek eredményeként a város részéről nincs akadálya az építkezésnek, és a nyomvonal véglegessé vált. Ez mérföldkőnek számít a projekt előkészítésében.

Mikor indulhat az építkezés?

Cser-Palkovics András korábban úgy fogalmazott: az M200-as gyorsforgalmi út hosszú távon megoldást jelenthet az Auchan-körforgalom és Székesfehérvár belső úthálózatának túlterheltségére, és a város, valamint az agglomeráció szempontjából is kulcsfontosságú fejlesztés. A polgármester szerint a koncesszorként működő MKIF Zrt. gyors ütemben halad az előkészítéssel és a tervezéssel, így 

reálisan 2027-ben megindulhat az építkezés.

Bár a projekt jelentős közlekedési és gazdasági előnyökkel járhat, a döntéshozók is elismerik: lesznek olyan, jellemzően nem helyi ingatlantulajdonosok, akik számára az autópálya megépítése érdeksérelmet okoz. A beruházás azonban régóta napirenden van, és a mostani döntések azt jelzik, hogy az M200-as autópálya megvalósítása látótávolságba került.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.