Az orosz–ukrán háború kezdete óta Moszkva már többször is Phenjanhoz fordult segítségért, annak rakétáit, tüzérségi lövedékeit és katonáit felhasználva. Az elmúlt hónapokban viszont mind több és több észak-koreai dolgozó érkezik az országba, hogy betöltsék a harcok okozta hatalmas munkaerőhiányt.

Ezrével érkeznek az észak-koreai dolgozók Oroszországba, hogy betöltsék a harcok okozta hatalmas munkaerőhiányt / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Rabszolgakörülmények közt dolgoznak az Oroszországba küldött észak-koreaiak

A BBC-nek hat, Oroszországból megszökött észak-korai munkás számolt be a nyomorúságos körülményekről.

Az egyik munkás elmondta, hogy megérkezése után egy észak-koreai biztonsági ügynök kísérte a repülőtérről egy építkezésre, és megparancsolta neki, hogy ne beszéljen senkivel, és ne nézzen senkire. A férfit egyből munkába is állították, és napi 18 órában épített toronyházakat. A megkérdezett munkások ugyanazokat a megerőltető munkanapokat írták le: reggel 6-kor keltek, és másnap hajnali 2-ig dolgoztak, mindössze kétnapi pihenővel évente.

„Voltak, akik elbújtak az építkezéseken, vagy állva elaludtak, de a felügyelők megtalálták és megverték őket” – mondta el egy másik munkás.

Kang Dong-wan, a dél-koreai Dong-A Egyetem professzora, aki többször is Oroszországba utazott, hogy interjút készítsen észak-koreai munkásokkal, szintén megerősítette a BBC-nek az építkezéseken tapasztalt szörnyű körülményeket: „A munkások nagyon veszélyes helyzeteknek vannak kitéve. Éjszaka lekapcsolják a villanyt, és sötétben dolgoznak, kevés biztonsági felszereléssel.”

Éjjel-nappal az építkezéseken vannak, ahol az észak-koreai állambiztonsági osztály ügynökei figyelik őket. Piszkos, túlzsúfolt szállítókonténerekben alszanak, bogarakkal teli területeken vagy befejezetlen lakóházak padlóján, ponyvákat az ajtókeretekre húzva, hogy megpróbálják távol tartani a hideget.

Munkások ezrei dolgoztak Oroszországban, évi több millió dollárt keresve a pénzszűkében lévő észak koreai rezsimnek

Az orosz kormány adatai szerint 2024-ben több mint 13 ezer észak-koreai lépett be az országba, ami tizenkétszeres növekedés az előző évhez képest. A tervek szerint Phenjan valószínűleg több mint 50 ezer munkást küld. A legtöbben a nagyszabású építési projekteken dolgoznak, de vannak, akiket ruhagyárakba és informatikai központokba osztottak be.