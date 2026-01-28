Újabb vérfürdő az Amazonnál: ezrek kerülnek az utcára, több üzletágat is bezárnak – az MI kapja meg a munkájukat

Az Amazon újabb, 16 ezer fős leépítést jelentett be irodai dolgozóinál, miközben a Fresh és Go üzleteket teljesen bezárja. A tech óriás célja a bürokrácia csökkentése és a hatékonyság növelése, amit a mesterséges intelligencia (MI) beépítésével biztosítanának az emberi munkaerő helyett.

Néhány hónappal az előző leépítési hullám után az Amazon újra több ezer dolgozójától szabadul meg, hogy a munkájukat az MI-nek adja / Fotó: Matthias Balk / Reuters

Az Amazon szerda este bejelentette, hogy körülbelül 16 ezer irodai alkalmazottját bocsátja el, ezzel folytatva a tavaly októberben megkezdett leépítési hullámot, amikor 14 ezer fehérgalléros dolgozót érintett az első kör.

A cél – az eredeti tervek szerint – összesen 30 ezer pozíció megszüntetése, a teljes irodai állomány mintegy 10 százalékának érintésével.

Beth Galetti, az Amazon emberierőforrás- és technológiai részlegének alelnöke blogbejegyzésében kiemelte: „Munkánk célja a szervezet megerősítése: kevesebb réteg, nagyobb felelősségvállalás, kevesebb bürokrácia.”

Az októberi átszervezések sok részlegen már lezárultak, ám egyes csapatok csak most fejezték be a változtatásokat.

Amazon: „Ember helyett robotokat alkalmazunk”

A leépítések a lassuló amerikai munkaerőpiac és a gazdasági bizonytalanságok közepette történnek. Az MI-technológiák térnyerése miatt a cégek egyre inkább kevesebb dolgozóval próbálnak többet elérni. Az Amazonnál is hasonló a helyzet, ahol a most megszüntetett 30 ezer munkahely feladatait a házon belül fejlesztett MI-rendszerek fogják végezni. A vezetés abban bízik, hogy ez nemcsak a cég kiadásait fogja csökkenteni, hanem hatékonyabbá is teszi a belső bürokráciát.

Andy Jassy, az Amazon vezérigazgatója azonban a leépítést nem csupán költségcsökkentésként, hanem a vállalati kultúra megerősítését szolgáló lépésként próbálta lefesteni.

A vezetői csapat elkötelezett amellett, hogy a világ legnagyobb startupjaként működjünk, és ez a rétegek eltávolítását jelenti

– mondta Jassy az októberi elemzői konferencián.

Az Amazonnál azonban nem csak dolgozók tízezreitől szabadulnak meg: a közelmúltban bejelentették a Fresh és Go élelmiszerüzletek bezárását, mivel a cég a jövőben a Whole Foods áruházak és a friss élelmiszerek aznapi kiszállítására koncentrál. Ennek következtében a Fresh és Go üzletekben dolgozó alkalmazottak is elveszítik állásukat.