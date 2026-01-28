Deviza
EUR/HUF380,81 +0,19% USD/HUF319,8 +1,18% GBP/HUF440,14 +0,7% CHF/HUF414,08 -0,04% PLN/HUF90,56 +0,06% RON/HUF74,74 +0,26% CZK/HUF15,68 -0,02% EUR/HUF380,81 +0,19% USD/HUF319,8 +1,18% GBP/HUF440,14 +0,7% CHF/HUF414,08 -0,04% PLN/HUF90,56 +0,06% RON/HUF74,74 +0,26% CZK/HUF15,68 -0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 194,87 +0,55% MTELEKOM2 000 +1,01% MOL3 850 -1,53% OTP40 350 +1,13% RICHTER10 810 +1,6% OPUS555 +0,91% ANY7 580 -0,52% AUTOWALLIS166,5 +4,06% WABERERS5 300 +0,76% BUMIX10 260,43 +0,01% CETOP4 298,55 +0,52% CETOP NTR2 692,81 +0,52% BUX128 194,87 +0,55% MTELEKOM2 000 +1,01% MOL3 850 -1,53% OTP40 350 +1,13% RICHTER10 810 +1,6% OPUS555 +0,91% ANY7 580 -0,52% AUTOWALLIS166,5 +4,06% WABERERS5 300 +0,76% BUMIX10 260,43 +0,01% CETOP4 298,55 +0,52% CETOP NTR2 692,81 +0,52%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
leépítés
techóriás
mesterséges intelligencia
e-kereskedelem
Amazon

Újabb vérfürdő az Amazonnál: ezrek kerülnek az utcára, több üzletágat is bezárnak – az MI kapja meg a munkájukat

A világ egyik legnagyobb munkaadója a koronavírus-járványt követő bővülés után ismét radikálisan átszervezi irodai állományát. Az Amazon most bejelentett leépítésének célja állítólag nemcsak a költségcsökkentés, hanem a vállalati kultúra és a termelékenység megerősítése.
VG
2026.01.28, 18:06
Frissítve: 2026.01.28, 18:20

Az Amazon újabb, 16 ezer fős leépítést jelentett be irodai dolgozóinál, miközben a Fresh és Go üzleteket teljesen bezárja. A tech óriás célja a bürokrácia csökkentése és a hatékonyság növelése, amit a mesterséges intelligencia (MI) beépítésével biztosítanának az emberi munkaerő helyett.

Exterior shot of Amazon's German headquarters
Néhány hónappal az előző leépítési hullám után az Amazon újra több ezer dolgozójától szabadul meg, hogy a munkájukat az MI-nek adja / Fotó: Matthias Balk / Reuters

Az Amazon szerda este bejelentette, hogy körülbelül 16 ezer irodai alkalmazottját bocsátja el, ezzel folytatva a tavaly októberben megkezdett leépítési hullámot, amikor 14 ezer fehérgalléros dolgozót érintett az első kör. 

A cél – az eredeti tervek szerint – összesen 30 ezer pozíció megszüntetése, a teljes irodai állomány mintegy 10 százalékának érintésével.

Beth Galetti, az Amazon emberierőforrás- és technológiai részlegének alelnöke blogbejegyzésében kiemelte: „Munkánk célja a szervezet megerősítése: kevesebb réteg, nagyobb felelősségvállalás, kevesebb bürokrácia.”

Az októberi átszervezések sok részlegen már lezárultak, ám egyes csapatok csak most fejezték be a változtatásokat.

Amazon: „Ember helyett robotokat alkalmazunk”

A leépítések a lassuló amerikai munkaerőpiac és a gazdasági bizonytalanságok közepette történnek. Az MI-technológiák térnyerése miatt a cégek egyre inkább kevesebb dolgozóval próbálnak többet elérni. Az Amazonnál is hasonló a helyzet, ahol a most megszüntetett 30 ezer munkahely feladatait a házon belül fejlesztett MI-rendszerek fogják végezni. A vezetés abban bízik, hogy ez nemcsak a cég kiadásait fogja csökkenteni, hanem hatékonyabbá is teszi a belső bürokráciát.

Andy Jassy, az Amazon vezérigazgatója azonban a leépítést nem csupán költségcsökkentésként, hanem a vállalati kultúra megerősítését szolgáló lépésként próbálta lefesteni.

A vezetői csapat elkötelezett amellett, hogy a világ legnagyobb startupjaként működjünk, és ez a rétegek eltávolítását jelenti

– mondta Jassy az októberi elemzői konferencián.

Az Amazonnál azonban nem csak dolgozók tízezreitől szabadulnak meg: a közelmúltban bejelentették a Fresh és Go élelmiszerüzletek bezárását, mivel a cég a jövőben a Whole Foods áruházak és a friss élelmiszerek aznapi kiszállítására koncentrál. Ennek következtében a Fresh és Go üzletekben dolgozó alkalmazottak is elveszítik állásukat.

A vállalat a koronavírus-járvány idején hatalmas bővülésen ment keresztül, amikor a karanténba zárt fogyasztók áttértek az online rendelésekre. A hirtelen növekedés mintegy százezer új munkavállalót igényelt, ami a szervezet „elhízásához” vezetett. 

Jassy hangsúlyozta, hogy a jövőben a mesterséges intelligencia segítségével kisebb, de produktívabb munkaerővel kívánják működtetni a céget.

Az Amazon története jól mutatja, hogy még a világ legnagyobb tech vállalatai sem kerülhetik el a szervezeti optimalizációt és az MI-alapú átalakulásokat, miközben a gazdasági bizonytalanságok miatt a munkaerőpiac is feszített marad.

Az Amazon felvette a kesztyűt, olcsóbb lesz majd tőle rendelni, mint a Shein-Temu párostól

Az e-kereskedelem főszereplői nagyágyúval lőnek egymásra, most az amerikaiak töltöttek be egy ütős lőszert a csőbe: csökkentik jutalékukat több termékkör esetében, és a csomag kézbesítése is kevesebbe kerülhet Európában. Az Amazon lépésére az uniós hatóságok által kipellengérezett Shein-Temu párosnak is lesz majd válasza.

 

 

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
532 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu