Aki nem menekül előre, azt megeszik a versenytársak

Az exportképesség és az okosan használható hitel mellett a cégek fejlődésében fontos a tőke szerepe is, márpedig a magyar cégek alultőkésítettek – hangsúlyozta Török József, a Széchenyi Tőkealap-kezelő üzletfejlesztési igazgatója a Világgazdaság Versenyképesség – Magasabb fordulatszámon című konferenciáján.

A tőkeági finanszírozás nem von el fedezetet a banktól, így ha úszik a cég, akkor nem úszik a családi ház, de ennél is fontosabb, hogy a cég hitelezhető marad. Emellett részt is vesz a cég életében, ott vannak a legfontosabb kérdéseknél, konzultálnak, vétóznak, adott esetben „megmentik a vállalkozásokat saját maguktól”. Portfólión belül pedig a szinergiákat is ki tudják használni