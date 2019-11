Továbbra is az egyik legsebezhetőbb ágazat az agrárium

„Az agrárgazdaság hiteligénye sokkal nagyobb más ágazatoknál, hiszen jelentős a technológiaigényessége, illetve hosszabb termelési ciklusok is jellemzik az adott területet” – mondta előadásában Leskó Tamás, az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) ügyvezető-igazgató helyettese.

Az alapítvány célja, hogy készfizető kezesség nyújtásával támogassa elsősorban a mezőgazdasági mikro-, kis- és középvállalkozások hitelhez segítését. Az hiteligénylés a pénzügyi intézményeken keresztül zajlik, az alapítvány ügyletei mögött 85 százalékos költségvetési viszontgarancia vagy 50 százalékos uniós viszontgarancia áll – tette hozzá.

Az AVHGA kezességének előnyeiről azt mondta, hogy a fiatal gazdák és kezdő vállalkozások számára is nyújtható kezesség, a hitelcéltól és a támogatási kerettől függően alacsony díjakat kínálnak: akár két évig 0 százalékot. A kezesség számos esetben akár tárgyi fedezet nélkül is nyújtható, illetve az átfutási időről az ügyvezető-igazgató helyettes azt mondta, hogy akár egy munkanap is lehet, portfóliókezesség esetén pedig azonnal rendelkezésre áll a kezesség.

Leskó Tamás hangsúlyozta, hogy az agrárium a külső kockázatoknak az egyik legnagyobb mértékben kitett ágazat, akár a természeti vagy a piaci kockázatoknak is, és ezek a gazdálkodók számára sokszor kivédhetetlen károkat okoznak. Nem csak a megelőzés, hanem a károsultak támogatásának kapcsán is fejleszteni kell a kockázatkezelési eszközöket, amelyben fokozott szerep hárul az AVHGA-ra – tette hozzá.