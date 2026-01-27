Nincs több kérdés, Zelenszkij embere írásba adta: Magyarország az egyetlen akadálya Ukrajna EU-s csatlakozásának – már csak a 2026-os választásban reménykednek

Ukrajna folyamatosan dolgozik az uniós csatlakozáson, de a folyamatot jelenleg Magyarország vétója akadályozza. Andrij Szibiha külügyminiszter szerint a 2027-es belépés reális, ha az uniós tagállamok konszenzusra jutnak, ezért abban reménykednek, hogy az áprilisi választáson elbukik a magyar kormány, és ukrán-, valamint Brüsszel-párti vezetés áll a helyére.

Az uniós csatlakozáshoz Kijev számára stratégiai cél, hogy áprilisban kormányváltás legyen Magyarországon / Fotó: AFP

Szibiha egy interjúban egyértelműen kijelentette, hogy Magyarország az egyetlen ország, amely blokkolja Ukrajna EU-csatlakozását. A külügyminiszter szerint „a magyar fél barátságtalan lépéseire” adott válaszként születtek korábbi nyilatkozatai, és Ukrajna határozottan reagál minden, országát és népét érintő barátságtalan megnyilvánulásra.

A külügyminiszter szerint az ukrán kormány minden lehetséges forgatókönyvre felkészült a magyar választás után, legyen szó arról, hogy Orbán Viktor megtartja a hatalmat, vagy elveszíti. Szibiha azonban leszögezte:

Ukrajnának nincs más útja, mint megszerezni Magyarország támogatását az EU-tagság érdekében, és bízik benne, hogy a választás után ez meg fog történni.

Az EU-csatlakozás Ukrajna számára alapvető fontosságú, és szerinte az egész kontinens számára is lényeges.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás időkeretét európai partnerekkel egyeztetve kell meghatározni. Bár a 2027-es belépést reálisnak tartja, minden konkrét dátumot óvatosan kezel, hogy ne keltsen túlzott elvárásokat. Szibiha jelezte, hogy az ukrán kormány folyamatosan dolgozik a litván, ír és ciprusi EU-elnökséggel, és különösen a litván elnökségre számít, amely szerinte történelmi lehetőséget jelent Ukrajna számára.

Uniós csatlakozás: magyar igen nélkül esélytelen

Szibiha szerint az EU minden kulcsfontosságú tagállama elvileg támogatja Ukrajna tagságát. Az időpont meghatározása azonban bonyolult, mert az EU konszenzusos döntéseken alapul, és különböző tisztviselők különböző dátumokat említenek.

Szerinte azonban a magyar ellenállás megtörése nélkül ez a konszenzus nem fog létrejönni.

Nem véletlen, hogy Ukrajna idegesen várja az áprilisi választást, ahol eldől, hogy

Brüsszel kedvéért az új magyar kormány is rábólint Ukrajna csatlakozására, így pedig a blokk csődbe vitelére;

vagy Kijevnek a következő négy évben is egy kemény, a saját polgárait előnyben részesítő vezetéssel kell küzdenie a bejutásért.

Szibiha az interjúban ismét azzal próbálta országa uniós csatlakozását előnyösnek beállítani az EU számára, hogy

a lépés nemcsak saját biztonsági érdekeit szolgálja, hanem „az EU globális versenyképességét is erősíti” – erre azonban bizonyítékkal nem szolgált.

A külügyminiszter csak azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna a kontinens biztonságának aktív szereplője lett, és az uniós tagság elérése mind politikai, mind stratégiai szempontból kulcsfontosságú. A magyar vétó feloldása ezért szerinte nemcsak Ukrajna, hanem az egész Európai Unió számára létfontosságú cél.