Deviza
EUR/HUF380.81 -0.04% USD/HUF328.52 +0.1% GBP/HUF433.09 -0.09% CHF/HUF408.16 +0.08% PLN/HUF89.9 -0.2% RON/HUF74.82 -0.05% CZK/HUF15.77 0% EUR/HUF380.81 -0.04% USD/HUF328.52 +0.1% GBP/HUF433.09 -0.09% CHF/HUF408.16 +0.08% PLN/HUF89.9 -0.2% RON/HUF74.82 -0.05% CZK/HUF15.77 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,816.05 -0.54% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,950 -1.01% OTP34,390 -0.95% RICHTER9,700 +0.88% OPUS523 -1.32% ANY7,040 -1.68% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX10,341.09 +0.16% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,353.61 -0.24% BUX109,816.05 -0.54% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,950 -1.01% OTP34,390 -0.95% RICHTER9,700 +0.88% OPUS523 -1.32% ANY7,040 -1.68% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX10,341.09 +0.16% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,353.61 -0.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
jármű
Kína
dömpingáru
Chery
autó
SAIC
piac

Előbb veszik át a kínai gyártmányú benzines autók az uralmat, mint az e-járművek

Míg a Nyugat, és különösen az európai autógyártók azzal vannak elfoglalva, hogy Kína behozhatatlan előnyre tesz az elektromos járművek piacán – felzárkózás híján ez lassú erodálódásra ítélheti az európai autóipar egy részét –, addig egy egészen másfajta piaci dominancia a szemünk előtt alakul ki. Kína ugyanis nemcsak az olcsó elektromos autókkal, hanem a feleslegessé vált hagyományos meghajtásokkal szerelt járművekkel is letarolja a globális piacokat.
VG
2025.12.02, 17:50
Frissítve: 2025.12.02, 18:14

Miközben az Egyesült Államok, Európa és Kína közötti, az autóipart érintő kereskedelmi feszültségek főként az elektromos járművek körül sűrűsödnek, addig a kínai, hagyományos robbanómotoros autókat gyártó vállalatok dömpingáruként árasztják el a feltörekvő piacokat eladatlan áruikkal. S mivel jelentős mennyiségi fölöslegről van szó, ezért a kínálati árakkal jóval más, külföldi kereskedők ajánlatai alá tudnak ígérni. Ezeken a piacokon Kína kerülhet lépéselőnybe a benzines autók dömpingjével, megágyazva a Latin-Amerikában, Afrikában, és egyes kelet-európai térségekben késéssel zajló elektromosautó-fordulatnak írja az Origo összegzésében.

jármű
A kínai Great Wall Motor autógyártó óriáscég új járművei a németországi Wilhelmshavenben / Fotó: Hauke-Christian Dittrich / dpa Picture-Alliance via AFP

Ellepik a fejlődő piacokat az olcsó kínai benzines járművek

A lap a Reuters elemzése alapján készített összefoglalójában kitér rá, hogy a kínai benzines autók beáramlása a feltörekvő és másodlagos piacokra Peking jelenlegi, elektromos járművek iránti elkötelezettségének és a régebbi autóipari politikák ütközését mutatja. Vagyis azt a sajátos helyzetet, hogy az olcsó kínai termelésre támaszkodva a külföldi autógyártók technológiájának kihasználásával építették fel Kína hazai benzinüzemű járműiparát. Ezzel az erős járműiparral képessé váltak a korábbi európai és amerikai járműipari dominancia megtörésére, és azok helyett a saját kiépítésére.

Ugyanakkor az állam szerepe meghatározó maradt ebben is. A legnagyobb exportőrök közé tartoznak az állami tulajdonban lévő hagyományos óriások, mint például 

  • a SAIC, 
  • a BAIC, 
  • a Dongfeng, és
  • a Changan, 

amelyek történetileg szemlélve külföldi autógyártókkal kötött közös vállalkozásokra támaszkodtak, így nemcsak a know-how-hoz, hanem a korábbi nyereség egy részéhez is hozzájuthattak. 

Ezek a partnerségek még az 1980-as években kezdődtek, lényegében a Peking által kikényszerített „kényszerházasságokként” kínai és külföldi vállalatok között. Utóbbiak ugyanis ezzel fizették meg a kínai piacra lépés árát.

Most ezek az állami hátterű szereplők olyan exportpiacokon teljesítenek kimagaslóan, amelyek egykor korábbi külföldi autógyártó partnereik felségterületei voltak. 

Erre jó példa a SAIC exportja, mely a 2020-as évi közel 400 000 darabról tavaly több mint egymillió darabra ugrott.

Az pedig nem kérdés, hogy a benzines autók eladásai még mindig ígéretes lehetőséget mutatnak Afrikában, Latin-Amerikában, sőt Kelet-Európában is, főként azért, mert az elektromos töltőhálózat kiépítettsége még mindig viszonylag alacsony. Ez persze nem elég Kínának, hiszen emögött a terjeszkedés mögött az a filozófia áll, hogy minden piacon azt kell megadni a vásárlóknak, amire vágynak ez pedig olcsó, modern autót jelent.

Miközben ugyanis a világ az olcsó kínai elektromos autók piacot leuraló hatásától tart, a Chery – a meghatározó kínai exportőr – a 2020-ban feljegyzett 730 000 ezerről 2024-re 2,6 millióra növelte exportált járműveinek számát, kiszolgálva az intézményi és a magánvevőket egyaránt. Ez évenkénti exportnövekmény négyötödét ugyanakkor a benzines, s nem az elektromos meghajtású autók adták.

Összehasonlításként: az EU által közzétett adatok szerint a közösség 2024-ben 5,4 millió autót exportált, miközben az importmennyiség négymillió autót tett ki.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu