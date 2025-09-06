Deviza
Magyarországon van a világ egyik legjobb étterme: itt a friss rangsor a különleges vendéglátóhelyekről

A magyarországi Sauska 48 étterem is szerepel azon a listán, amelyet a Michelin Guide a világ legjobb borászat-éttermeiről állított össze.
Világgazdaság
2025.09.06, 07:09

A nemzetközileg elismert útikalauz szerint az étkezés minden borvidéken az utazás fénypontja, de ezek a látványos helyek hosszabb időtöltést, akár egy egész nyaralást is megérnek. A világ legrangosabb szőlőültetvényein található borászat-éttermek a finom borok mellett sokszor különleges látványt is kínálnak, a spanyolországi Ribera del Duero lankás szőlőtőkéitől kezdve a kastélyokkal tarkított bordeaux-i tájig – írja az Origo.

borászat-éttermek, Villány,,Hungary-,08.19.2020:,View,From,Sauska,Winery,Restaurant,Terrace,With
Egy villányi vendéglátóhely bekerült a legjobb borászat-éttermek közé / Fotó: berni0004 / shutterstock

Borászat-éttermek: különleges gasztronómiai élmény, mesés környezetben

A Michelin Guide augusztusban olyan borászat-éttermekről közölt összeállítást, amelyek nemcsak gasztronómiai tekintetben kiemelkedőek, hanem mesés környezetben is fekszenek. 

A 18-tagú ranglistán egy magyar vendéglátóhely is helyet kapott, a villányi Sauska 48, amellyel kapcsolatban a Michelin Guide azt emeli ki, hogy rusztikus ételek modern változatát kínálja. 

A teraszról pazar kilátás nyílik a második generációs villányi pincészet szőlőskertjeire, a cabernet sauvignon és a syrah szőlőfajtákkal. A 48 férőhelyes létesítmény borlapján a környező szőlőültetvényekről származó vörös és rozé borok, valamint a család Tokajban található másik pincészetének fehérborai szerepelnek

A környék gazdaságai és gyümölcsösei – valamint a pincészet jelenlegi termékei – inspirálták Bicsár Attila séf házias magyar konyha étlapját, amely a vajas mártással és nektarin salsával készült káposztás tésztától a rebarbarás, sült polentás fürjmellig terjed. Ha arra is kíváncsi, hogy milyen rangos társaságban szerepel a magyar étterem, kattintson ide.

