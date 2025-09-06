Olyan gyorsan száguldott a MÁV-vonat, hogy az utasoknak is feltűnt, szuperolcsó autópálya-matrica jelenik meg Magyarországon – heti összefoglaló

Szegeden gyárat építő BYD: itt a negatív fordulat a kínaiaknál

A BYD nettó nyeresége a második negyedévben éves szinten 29,9 százalék százalékkal, 6,4 milliárd jüanra esett vissza. A csökkenés legfőbb oka a kínai elektromosautó-gyártók közötti árverseny.

Fotó: NurPhoto via AFP

A társaság az üzleti évre kitűzött 5,5 millió darabos értékesítési cél mindössze 45 százalékát teljesítette féltávnál, így kétséges, hogy sikerül-e elérni év végéig a korábbi célkitűzést. Kína arra ösztönzi elektromos járműiparát, hogy hagyjon fel az árak csökkentésével és korlátozza a termelést, mivel Peking attól tart, hogy a tartós defláció veszélyezteti a gazdasági növekedést.

Az elmúlt hónapokban a kínai tisztviselők többször is szóba hozták, hogy szükség van a túlkapacitással küzdő ágazatok, például az elektromos járműipar megzabolázására.

Új autópálya-matricát vezetnek be Magyarországon 2026-tól

Idén harmadik alkalommal tartott közlekedésinfót, vagyis a közlekedés és a közlekedésfejlesztés aktualitásairól szóló sajtótájékoztatót Lázár János építési és közlekedési miniszter. Lázár bejelentette, hogy az M1-es felújítása alatt kedvezményesen lehet majd megvásárolni a négy vármegyére vonatkozó úthasználatot.

Az M1-es sztráda négy vármegyét érint: Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron. A politikus szerint a díjrendszert úgy alakítják át, hogy akik a négy vármegyében laknak, 15 ezer forintért használhatják a teljes M1-es szakaszt.

Eszerint a négy vármegyére vonatkozó, négy darab éves autópálya-matrica helyett a négyet együtt 15 ezer forintért vehetik meg, vagyis lényegében fél áron az eddigi közel 28 ezer forintos összeg helyett. A változás 2026. január elsején lép életbe.

Eldőlt a sorsa Magyarország egyik legszebb kastélyának

Tata polgármestere, Michl József levélben kérte Lázár János miniszter tájékoztatását az Esterházy-kastély jövőjéről. A minisztériumi válaszlevélben megnyugtatták, hogy a kastély jövőképének kialakításában az önkormányzati elképzelések is fontos szerepet játszanak majd. Céljuk, hogy az új működési formában a fejlesztés és a hasznosítás az önkormányzat érdekeinek szemelőt tartásával, a várossal közösen valósuljon meg