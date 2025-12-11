Interjút adott szerdán a Klasszis Médiának Bokros Lajos, a beszélgetésben a Horn-kormány volt pénzügyminisztere támogatólag beszélt a Tisza Pártnak készült megszorítócsomag legdurvább pontjairól.

Bokros Lajos a Tisza megszorítócsomagját támogatja / Fotó: Németh András Péter

Mielőtt a részletekre kitérnénk, érdemes megemlíteni, hogy az interjú furcsa nosztalgiázással kezdődött. Bokrost a harminc évvel ezelőtti, róla elnevezett brutális megszorítócsomagról kérdezték, amit a műsorban csak pénzügyi stabilizációs programként emlegettek. – Aki még abból a korosztályból származik, hogy a bőrén érezhette annak a hatását, az emlékezik a tartalmára, meg az én nevemre is. A fiatalabb korosztályoknak már el kell magyarázni – fogalmazott Bokros, majd arról beszélt, hogy szükséges volt az akkori beavatkozás. A visszatekintés itt nem szakadt félbe, az egykori pénzügyminiszter ugyanis azzal folytatta, hogy a Bokros-csomag csapatmunka volt. A politikai felelősség – mint mondta – őt terhelte, aztán úgy fogalmazott:

én nagyon nagy szeretettel és tisztelettel emlékezem meg arról a 20-30 emberről, aki ennek a tervezésében és végrehajtásában oroszlánszerepet játszott.

Bokros ezután átkanyarodott a kormány intézkedéseinek kritizálására: az interjú során visszamondta az összes régóta ismert baloldali frázist, emlegetett korrupciót, propagandát, lopást, oligarchát, majd sorban haladva bőszen érvelt azok mellett a megszorítások mellett, amelyek a Tisza Pártnak készült javaslatgyűjteményben is helyet kaptak.

Szerinte kifejezett őrültség a 14. havi nyugdíj

Szóba került például a nyugdíj.

A 14. havi nyugdíj már kifejezetten őrültség, parasztvakítás és szemfényvesztés. (…) Csak az inflációt fogja növeli és a pénzünket elértékteleníteni

– kezdte a legfrissebb fejlemény értékelését, a parlament ugyanis az interjú napján, szerdán fogadta el, hogy a 13. havival egy időben jövőre a 14. havi nyugdíj első részletét is kifizetik az időseknek. Bokros nem hagyta szó nélkül előbbit, a 13. havi juttatás ügyét sem, arról azt mondta:

Semmi indoka nincs a 13. havi nyugdíjnak sem, hiszen senki soha nem fizetett 13 havi nyugdíjjárulékot.

A privatizációban is egyetértenek

Bokros ezzel lényegében alátámasztást adott a Tisza Párt körül működő közgazdászok véleményének, amely a 13. havi megvágásáról szól. De nem csak annak: a Magyar Péteréknek készült javaslatcsomag egyik legmegdöbbentőbb eleme – a 32 százalékos áfa, a vagyonadó és a brutális céges adóemelés mellett – a nyugdíjrendszer privatizálása. Röviden: a Tisza-csomag szerint az államnak ki kellene vonulnia a nyugdíjbiztosításból, a feladatot magánbiztosítók kapnák meg, a pályakezdők oda tennék be fizetésük legalább 10, de inkább 15 százalékát. Vagyis jóval többet, mint ma. A rászorulóknak az állam adna juttatást, ezért azonban mindenkinek járulékot kellene fizetnie.