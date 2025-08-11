Görögországban lesújtottak a bankokra: nagyot szigorítottak az egyik alapvető szolgáltatás díjtételeinél

Görögország pénzügyminisztériumának új rendelete szerint országszerte megtiltják, hogy a bankok extra díjakat számoljanak fel az ATM-es készpénzfelvételért – közölte az Euronews.

A görögországi bankok ATM-jeiből ezentúl díjmentes a készpénzfelvétel / Fotó: AFP

A hétfő reggel hatályba lépett új rendelet teljesen eltörli az idegen ATM-ekből történő készpénzfelvételek után fizetendő extra díjakat. Eddig minden ügyfélnek pluszköltséget számítottak fel, ha nem a saját bankjának automatájából vett fel készpénzt.

Ezzel egy időben országos szinten 1,5 eurós, azaz nagyjából 600 forintos limitet vezettek be a harmadik fél által üzemeltetett ATM-ekből történő készpénzfelvételekre. Ilyenek például a különböző turisztikai területeken elhelyezett, nem banki tulajdonú automaták.

Az új ATM-szabályozás értelmében

Ingyenes minden, a DIAS bankközi rendszerben részt vevő bank automatái közötti készpénzfelvétel.

Díjmentes a készpénzfelvétel olyan településeken, ahol csak egyetlen ATM működik.

Ingyenes a harmadik fél által üzemeltetett ATM-eknél, ha közvetlen vagy közvetett tulajdonosi kapcsolat van az ügyfél bankjával.

Országos szinten legfeljebb 1,5 euró díjat számíthatnak fel a harmadik fél által üzemeltetett ATM-ekből történő készpénzfelvételre.

Ingyenes egyenleglekérdezés minden kártyabirtokos számára, függetlenül a banktól vagy az ATM üzemeltetőjétől.

Egyszeri 0,5 (200 forint) eurós díj digitális csatornákon (web, mobil, internetbank) keresztül indított átutalásokra harmadik fél szolgáltatóinál, a banki díjakkal azonos szinten.

Jogszabályban rögzített tilalom, hogy egyetlen bank sem számíthat fel extra díjat elektronikus készpénzfelvételért saját ügyfeleinek.

Miért szigorítottak a készpénzfelvételi díjaknál Görögországban?

Néhány hete egy nagy görög bank több száz saját ATM-jét lecserélte egy harmadik fél által üzemeltetett, de részben általa tulajdonolt automatára. A bank ügyfeleinek több mint 2 eurót (790 forint) számítottak fel készpénzfelvételkor. Az ügy a görög parlament elé került, ahol az ellenzék élesen bírálta a kormányt, mire a pénzügyminisztérium közölte: nem engedi, hogy a bankok ilyen díjakat vezessenek be.