Görögországban lesújtottak a bankokra: nagyot szigorítottak az egyik alapvető szolgáltatás díjtételeinél

Görögország pénzügyminisztériumának új rendelete szerint országszerte megtiltják, hogy a bankok extra díjakat számoljanak fel az ATM-es készpénzfelvételért – közölte az Euronews.
A hétfő reggel hatályba lépett új rendelet teljesen eltörli az idegen ATM-ekből történő készpénzfelvételek után fizetendő extra díjakat. Eddig minden ügyfélnek pluszköltséget számítottak fel, ha nem a saját bankjának automatájából vett fel készpénzt.
Ezzel egy időben országos szinten 1,5 eurós, azaz nagyjából 600 forintos limitet vezettek be a harmadik fél által üzemeltetett ATM-ekből történő készpénzfelvételekre. Ilyenek például a különböző turisztikai területeken elhelyezett, nem banki tulajdonú automaták.
Az új ATM-szabályozás értelmében
Néhány hete egy nagy görög bank több száz saját ATM-jét lecserélte egy harmadik fél által üzemeltetett, de részben általa tulajdonolt automatára. A bank ügyfeleinek több mint 2 eurót (790 forint) számítottak fel készpénzfelvételkor. Az ügy a görög parlament elé került, ahol az ellenzék élesen bírálta a kormányt, mire a pénzügyminisztérium közölte: nem engedi, hogy a bankok ilyen díjakat vezessenek be.
