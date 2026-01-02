Deviza
Évi akár 2 millió forint lakhatási támogatást ad az állam – itt vannak a részletek

Az új támogatás a meglévő lakáshitel törlesztésére, illetve új lakáshitel esetén az önerőhöz és a törlesztéshez is felhasználható a közszolgálatban dolgozóknak. Az új otthontámogatást egy esetben nem lehet igényelni.
VG
2026.01.02, 14:32

Új, széles körű otthonteremtési forma elérhető itthon a közszolgálatban dolgozóknak. 

Otthontámogatás: nagy segítség jön a közszolgálatban dolgozóknak / Fotó: Shutterstock

A Világgazdaság korábban már megírta, hogy az alanyi jogon járó otthontámogatási program éves szinten akár egymillió forintos lakhatási segítséget is biztosít. 

A támogatást igényelhetik

  • a rendvédelemben,
  • az oktatásban dolgozók,
  • a közfoglalkoztatottak,
  • a nevelőszülők,
  • a szociális ellátóágazatban dolgozók,
  • az egyházi dolgozók,
  • a háziorvosok és a fogorvosok egy köre.

Az otthontámogatás magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez felhasznált hiteltörlesztéshez vagy szükséges önerő teljesítéséhez – ideértve a lakóingatlan saját célra történő építését vagy építtetését is – lenne felhasználható.

A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint a minisztérium dolgozói mellett a hivatásos és szerződéses katonák (ideértve a honvédtisztjelölteket is), a honvédelmi alkalmazottak és a kormánytisztviselők is igénybe vehetik az otthontámogatást.

A program kiegészíti a CSOK Plusz és a fix 3 százalékos lakáshitel nyújtotta lehetőségeket.

A minisztérium közlése szerint 

ha mindkét házastárs a közszolgálatban dolgozik, a támogatás összege évi nettó kétmillió forintra emelkedhet.

Azok is élhetnek a támogatással, akik még nem kötöttek hitelszerződést: az önerőhöz igényelhető összeg átvétele után 180 napon belül kell bejelenteniük a szerződéskötést.

A 2025. december 31-én fennálló hitelszerződések esetén a támogatás hiteltörlesztési célra, a 2026. január 1-je után megkötött hitelszerződések esetén hiteltörlesztési és önerő célra is felhasználható. A 2025. december 31-én meglévő hitelszerződéssel rendelkezők első alkalommal 2026. január 1. és január 20. között igényelhetik az otthontámogatást.

Mire és mikortól lehet igényelni a támogatást?

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a meglévő lakáshitel törlesztésére, illetve új lakáshitel esetén az önerőhöz és a törlesztéshez is felhasználható

Az érintett munkáltatóknak 2025. december 20-ig tájékoztatniuk kellett minden munkavállalójukat a lehetőségről.

A jogosultság ellenőrizhető az államkincstár munkáltatói nyilvántartásában (a munkáltató neve vagy adószáma alapján). Fontos, hogy nem minden munkavállaló jogosult automatikusan, ezért javasolt a jogosultságot a munkáltatóval egyeztetni.

A január 1. előtt kötött lakáshitel esetén az igényt legkésőbb 2026. január 20-ig kell benyújtani, a január 1-jén vagy azt követően kötött lakáshitel esetén az igény folyamatosan bejelenthető.

A 2026. január 20-ig benyújtott igények esetén a támogatás egy összegben kerül kifizetésre.

A kérelmet a munkáltatónál kell benyújtani, a kormány honlapján elérhető formanyomtatványon.

A folyósításhoz szükséges igénybejelentést a munkáltató nyújtja be elektronikus úton a Magyar Államkincstárhoz. Támogatást csak regisztrált munkáltató esetén lehet igénybe venni.

Fontos munkajogi szabályok

Részmunkaidő esetén a támogatás főszabály szerint arányosan jár. Teljes összeg igényelhető, ha a munkavállalónak több részmunkaidős jogviszonya együtt teljes munkaidőt ad ki.

A 30 napot meghaladó távollét tartós távollétnek minősül, de nem zárja ki a jogosultságot.

Próbaidő alatt a támogatás nem igényelhető. A munkavállalónak nyilatkoznia kell a lakhatási célról és a jogszabályi feltételek fennállásáról.

