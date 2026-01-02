Szlovákia: a 2026-os takarékossági csomag kiporszívózza a lakosság pénztárcáját

Szlovákiában januártól sorrendben már a harmadik konszolidációs, azaz takarékossági csomag lép életbe, aminek nagyságát 2,7 milliárd euróra méretezték. Mivel az áfakulcsokat a második, azaz a 2025-ös konszolidációs csomagban érezhetően megemelték, ezért most az egyéni vállalkozók és a magas keresetűek terheit emelték meg. A kezdő magánvállalkozók vállalkozásuk első évében idáig nem fizettek járulékot. Az első év után sem, ha jövedelmük nem lépett túl egy bizonyos jövedelemhatárt, ami 2025-ben 9144 euró. 2026-tól az új vállalkozók már fél év után fizetőkötelessé válnak. A minimális járulékot fogják fizetni, ami 131,34 euró. Miután jövedelmük túllépi az említett határt, érvénybe lép az új járulékalap – a magánvállalkozók minimális járuléka jövőre 303,11 euró lesz 252,92 euró helyett.

Szlovákia: most az egyéni vállalkozók és a magas keresetűek terheit emelik meg / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Újabb jövedelemadó-kulcsokat vezetnek be, jelesül 30 és 35 százalékosakat: 44 000 euróig 19 százalékos, 44 000–60 000 euró között 25 százalékos, 60 000–75 000 euró között 30 százalékos, 75 000 euró felett 35 százalékos jövedelemadót kell majd fizetni. Az adózás módosításától a tárca 206 millió euró pluszbevételt remél. Számolni kell továbbá az egészségbiztosítási járulékok emelkedésével. Az egészségbiztosító felé 1 százalékponttal többet kell majd fizetni (egészségkárosodott személyek esetében 0,5 százalékkal). A munkavállaló terhe 4-ről 5 százalékra nő, ami havi 1600 eurós bruttó fizetésnél éves szinten 110 eurós többletkiadást jelent az alkalmazottnak. Az állam ettől várja a legtöbb bevételt az államkasszába (mintegy 360 millió euró), mert ez minden dolgozót érinteni fog. Még a Fico-kormány „szent tehenéhez”, a teljes értékű 13. havi nyugdíjhoz is hozzányúlnak, jelesül befagyasztják. A 13. havi nyugdíj fix összegű, a 2025-ben kifizetett 667,3 euró lesz 2026–2028 között.

A boltok a legtöbb ünnepen nyitva lesznek, kivételt csak december 24. (12 órától lesznek zárva), a karácsony, január 1., nagypéntek és húsvétvasárnap jelent. Megszűnik 3 ünnepnap: november 17. véglegesen, ezt már 2025-ben törölték, május 8. és szeptember 15. csak jövőre lesz felfüggesztve. A kormány korábban 230 millió euró megtakarítással számolt az ünnepnapok eltörlésével/felfüggesztésével, ám a gyakorlatban ez szinte biztos, hogy nem fog összejönni. A gazdaság november 17-én úgynevezett „félünnepnapos” üzemmódban működött – mondta Tomás Bohácek, a 365.bank elemzője. Számos cég, iskola, még bank is szabadnapot adott az alkalmazottainak, az országban tüntetések voltak (ez az 1989-es rendszerváltó bársonyos forradalom ünnepnapja), és jövőre hasonló lehet a helyzet.