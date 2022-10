Küzdelmes időszak jellemezte az idei évet az agráriumban is, de jó érzés, hogy olyan válaszokat találtak, amelyek enyhítették a gazdák gondjait és megteremtették az ellátásbiztonságot – mondta Nagy István agrárminiszter az egységes támogatási kérelmek előlegfizetéseinek megindulása alkalmából tartott tájékoztatón. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy még nincs vége az évnek, hiszen tart az őszi betakarítás és a vetési munkálatok, de várhatóan a nehéz időszaknak sem értünk a végére.

Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-bihari Napló

Az elmúlt két évet nehézzé tevő járvány, a magas inputárak, az állatbetegségek és a munkaerőhiány mellett az idén súlyosbító körülményként megjelent az orosz–ukrán háború és a történelmi aszály hatása is. Válaszul a tárca az év végéig hitelmoratóriumot rendelt el az agrárpiaci szereplők körében, 14 százalékos rendkívüli kamattámogatást biztosít, 3 milliárd forintos támogatást ad a takarmányszállításokra, valamint rendelkezett a biztosítói kárrendezés felgyorsításáról is.

Ebben a rendkívüli helyzetben nagy jelentősége van annak, hogy a magyar mezőgazdaság 2010 óta látványos fejlődésen ment keresztül, javult a termelés hatékonysága és a jövedelemtermelő képesség

– emelte ki a miniszter.

A jelenlegi az utolsó olyan támogatásigénylés-benyújtási időszak, ami a 2015-ben indult agrártámogatási rendszer keretei között zajlik, ez az utolsó év, amikor külön zöldítési támogatás érkezik a gazdálkodókhoz, illetve utoljára fizetnek a jelenlegi formában egyszerűsített átalánytámogatást a kistermelőknek. Jövő tavasszal már két új támogatási forma is a rendszer része lesz, így a agrárökológiai program vagy az újraelosztó támogatási forma – emlékeztetett. Több más feltétel is megváltozik, a részletszabályokat most alakítják ki, illetve folyik az intézményrendszer felkészülése.

A tárcavezető elmondta, hogy Brüsszelben a rendkívüli helyzet ellenére nem született döntés többletforrások bevonásáról, csupán néhány kedvezményt sikerült elérni, köztük azt, hogy az idén emelt összegű előleget lehessen kifizetni, amit a kormány az első lehetséges alkalommal meg is kezdett.

A területalapú (SAPS) és a zöldítési támogatás együttes összege megközelíti a hektáronkénti 94 ezer forintot, az előleg mértéke pedig kérelmenként legfeljebb 70 százalék lehet.

Az idén benyújtott egységes kérelmek alapján a Magyar Államkincstár november 30-áig előlegként, majd a december 1-je után utalható részletfizetéseket is beszámítva 322 milliárd forintot fizet ki, ami 23 milliárddal haladja meg a tavaly ugyanebben az időszakban kifizetett közvetlen támogatások összegét – mondta.

Mintegy 5 millió hektárra 163 ezer gazdálkodó nyújtott be egységes kérelmet, a folyósítandó támogatási összegeket pedig 422,18 forintos euróárfolyammal számolva állapították meg – mondta Feldman Zsolt, az agrártárca mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. A dotációk utalásának első napján 110 ezer gazdálkodó kap SAPS-előleget mintegy 100 milliárd forint összegben, zöldítési előleget pedig közel 83 ezer számlára utalnak. Elmondta azt is, hogy a tejelő szarvasmarhák után járó támogatások előlegeinek kifizetésére október végéig nagyrészt sor kerül, több mint 15 milliárd forint értékben, valamint ebben a hónapban utalják a kistermelők egyszerűsített átalány- és a fiatal gazdatámogatások előlegeinek nagyobb részét is.