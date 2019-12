Hosszútávra terveznek a hazai zöldenergiával

Jelenleg 85-90 százaléka biomassza alapú a megújuló energiafelhasználásoknak. Ennek körülbelül a 80 százalék a háztartásokban keletkezik

– mondta Mezősi András, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutató főmunkatársa a Világgazdaság Energiastratégia 2019 című konferenciáján. A szakember hozzátette, az elmúlt években ez a felhasználási aránya csökkent, továbbá ha az opciók között a biomassza nem szerepelne a villamosenergia-termelésben, akkor hosszútávon nem lenne fenntartható az energiaellátás Magyarországon.

A kutatóközpont felállított egy forgatókönyvet, amely a főbb stratégiai célokat jelenít meg, amelyek a készülő Nemzeti Energiastratégiában is megtalálhatóak. Többek között, hogy

a 2030-as bruttó végső energiafelhasználás ne haladja meg a 2005-ös szintet,

csökkenjen a lakossági energiafelhasználás,

a 2030-as megújuló arány érje el a 21 százalékos arányt,

A lakosság és a szolgáltatási szektor esetében 2 milliárd köbméterrel csökkenjen a gázfelhasználás 2030-ig a mostanihoz képest,

a lakossági szénfelhasználás kivezetése történjen meg 2030-ig.

A 2030-as integrált energiapolitikai célok vizsgálatáról elmondta, hogy hazai viszonylatban (H-TIMES modell) például az elektromos autók elterjedésének hatásait is elemzik, hiszen az új technológia hosszútávon befolyásolja a villamosenergia fogyasztását, amely kihat a nagykereskedelmi árakra, így a fogyasztási szokásokat is megváltozhatja. Hozzátette, a kutatóközpont elemzi a piaci trendeket befolyásoló tényezőket, amelyekből a levont következtetéseket az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) is felhasználja.

Mezősi András hozzátette, a kiegészítő intézkedések révén közel 1000 ktoe-val növelhető a megújuló energiafelhasználás 2030-ban. Ezen növekményben döntőrészben a villamosenergia-szektorból (47 százalék), illetve a hűtés-fűtés szektorból (45 százalék) származik.