Kóstolón mutatják be a Top 100 Magyar Bor kiadványt

Szeptember elején jelenik meg a Mediaworks Top 100 Magyar Bor kiadványa, amelyben évről évre az országosan széles körben elérhető legjobb borokat ismertetik.

A kiadvány bemutató rendezvényét idén is a BorJour szervezi – a sétálókóstolón ott lesznek a legjobbak a legjobbak közül és minden részvevő letesztelheti, hogy egyetért-e a zsűri sorrendjével. Az esemény helyszíne a Hotel Nemzeti Budapest – MGallery, időpontja szeptember 11.

A rendezvényen olyan kiállító borászatok jelennek meg önálló standdal, mint a villányi Bock Bor, a tokaji Grand Tokaj és a Gróf Degenfeld Szőlőbírtok és Kastélyszálló, a Pajkos Tokaj és a szekszárdi Heimann Családi Birtok.

A Top100 Magyar Bor standnál több a kiadványban szereplő bor is kostolható lesz, így többek között a Béla és Bandi Borászat, a Konyári Pincészet, a Ruppert Borház, a Sauska és a St. Andrea Borház nedűivel is lehet majd ismerkedni. Az esemény helyszíne a Hotel Nemzeti Budapest – MGallery

A kiadvány nem csupán egy listát tartalmaz, amelyet a Fiáth Attila, DipWSET, nemzetközi borakadémikus, egyetemi tanár által vezetett zsűri idén is a borversenyek sablonjaitól eltérő módon állított fel, hanem megmutatja azt is mi rejtőzik a kulisszák mögött, melyek a hazai piac aktualitásai, hogyan változnak a fogyasztói trendek, a bortörvény. A magazin mellékletében idén a Szekszárdi borvidéket mutatják be.