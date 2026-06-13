Váratlanul színt vallott a Mol: ezen a csővezetéken jöhet be az olaj Magyarországra az orosz Barátság helyett, az ukránok mindig is ezt akarták – térkép

A Mol idén tíz különböző típusú nyersolajat vásárolt, összhangban diverzifikált beszerzési stratégiájával. „Szerencsére jelenleg mind a keleti, mind a déli nyersolajvezetékek zavartalanul működnek, és további vezetékes kapcsolatok lehetőségét is vizsgáljuk, például az odesszai útvonal jövőbeli használatát” – közölte a magyar olajipari vállalat a Reutersszel.

A Mol több forrásra és útvonalra építené az olajimportját / Fotó: Fotokaleinar / Shutterstock

Oroszország Magyarországra és Szlovákiába irányuló olajexportja a Barátság kőolajvezetéken keresztül májusban visszatért a napi 165 ezer hordós normál szintre – mondta a közelmúltban három iparági forrás a Reutersnek.

Szlovákia és Magyarország területére április 23-tól érkezik újból nyersolaj a vezetéken keresztül, miután több hónapos leállás után az ukrán fél ezt lehetővé tette. A Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás január végén állt le egy sérülés miatt, amelyet Ukrajna orosz légicsapásnak tulajdonított. Ukrajna áprilisban fejezte be a vezeték javítását.

Bár a vezetéken keresztüli áramlás jelenleg nincs korlátozva, az áprilisi napi 55 ezer hordó és a májusi 165 ezer hordós szállítás is elmaradt a január végi leállás előtti napi 200–235 ezer hordós szintektől, mivel az országok azóta jobban diverzifikálták az importjukat.

Oroszország jelenleg a Barátság déli ágán keresztül szállít olajat Magyarországnak és Szlovákiának. Kazahsztán olajtranzitja a Barátság északi ágán keresztül Németországba ugyanakkor május óta szünetel, Oroszország szerint a „technikai lehetőségek” hiánya miatt.

Az Odessza–Brodi kőolajvezeték, ami kiválthatja a Barátság vezetéket

Az ukránok az év elején azt ajánlották Magyarországnak és Szlovákiának, hogy amíg nem működik a Barátság-kőolajvezeték, az Odessza–Brodi olajvezetéken importáljanak nyersanyagot – számolt be a Világgazdaság.

Az Odessza–Brodi csővezeték a fekete-tenger-parti Odessza és az ukrán–lengyel határ közelében található Brodi között, azaz végig ukrán területen halad. A vezetéket 2001-ben helyezték üzembe azzal a céllal, hogy Azerbajdzsánból és Kazahsztánból származó olajat szállítsanak rajta a fekete-tengeri odesszai kikötőn keresztül a brodi szivattyúállomásig, amely az ukrajnai Lviv régióban csatlakozik a Barátság vezetékhez. Az Odessza–Brodi vezeték nyomvonala éppen ezért magyar szempontból kiemelten kedvező.