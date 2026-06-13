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Hivatalos: megválasztották a Fidesz új elnökét és alelnökeit, elsöprő döntés született – Orbán Viktor azonnal kiállt a nyilvánosság elé

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Mindössze egy évre kaptak mandátumot. Ez becsületbeli ügy: az a feladat, hogy az új generációnak győzelemre esélyes pártként adják tovább a Fideszt. Orbán Viktor a kongresszus végén beszédet tartott, amelyben egyértelművé tette, milyen jövőt képzel el magának.
Hecker Flórián
2026.06.13, 15:45
Frissítve: 2026.06.13, 16:13

Szombat délitán kihirdették a Fidesz új elnökségét. Először a négy alelnököt jelentették be a párt tisztújító kongresszusán.

Fidesz kongresszus
Hivatalos: megválasztották a Fidesz új elnökét és alelnökeit, elsöprő döntés született / Fotó: Takács Péter / Facebook

Mint kiderült, összesen 732 érvényes szavazat érkezett be az urnákba.

  • Gál Kinga 701,
  • Bóka János 711,
  • Gyopáros Alpár 717,
  • Kreicsi Bálint 701

szavazatot kapott.

Hivatalos: megválasztották a Fidesz új elnökét és alelnökeit, elsöprő döntés született

Ezt követően jelentették be a Fidesz új elnökét. Egy jelölt volt, Orbán Viktor. Összesen 736 szavazatot adtak le,

ebből 729 Orbán Viktorra érkezett, így ő vezeti továbbra is a Fideszt a következő egy évben.

Az eredmény bejelentése után Orbán Viktor beszédet tartott, a kongresszus vastapssal fogadta. Megköszönte a bizalmat, majd azt mondta, sose rejtette véka alá, hogy a személyes küldetése a szuverén Magyarország megteremtése. Így tekintett mindig a Fidesz és a KDNP szövetségére.

2010-ben jött el erre az idő, akkor úgy érezte, ez Magyarország utolsó esélye, mielőtt elnyelné a nyugati, globalista liberális világ. Húsz évre lett volna szükségük. Magyarország 16 évig jól harcolt, de a többség áprilisban letette a fegyvert. "Tudom, mi vár Magyarország. Kinyitják a kapukat, jönnek az idegenek és kizsebelik Magyarországot."

De a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak, jöjjenek a fiatalok. Azért fog dolgozni, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. Ezért kérte, hogy most csak egy évről döntsenek, addig kapjon megbízást. Becsületbeli ügy volt, hogy a vereség után lemondjon, de ne álljon félre.

Becsületbeli ügy, hogy a Fideszt győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Ezt a munkát el is fogja végezni. "Tudjátok, hogy semmi kedvem megváltozni, nem teszek se fél, se teljes fordulatot. Nem fogok herebere partikra járni, nem festem magam másnak, fiatalabb se akarok lenni. Örülök, hogy sikerült 63 éves koromig elvergődöm.

Kuruc vagyok, csak a nemzeti politika érdekel. Se pénz, se európai pozíciók, se nemzetközi elismerés nem csábít.

Teszem a dolgom, szolgálom a hazámat ott és úgy, ahogy lehet. Eddig sem fogott rajtam rágalom, nem érdekel a dicsőség, se a hírnév, vagyonom sincs, van viszont egy jó életrajzom. És azt nem fogom a végén elrontani, ebben biztosak lehettek. A Jóisten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország, hajrá magyarok! – zárta a régi-új elnök a beszédét.

Orbán Viktor első elnöki felszólalásának két markáns eleme volt.

  1. Bejelentette, hogy a Fidesz vezetést át fogja adni a fiatalabb generációnak, akár már egy év múlva is.
  2. Kijelentette, hogy nincsenek ambíciói a nemzetközi, uniós politikában, mert csak a magyar foglalkoztatja.

Ezzel azok a felvetések értelmüket vesztették, hogy Orbán Viktor a következő uniós választásokon esetleg ringbe szállhat. A pártelnök a kongresszus elején mondott beszédét, amiben a választási vereség okait is taglalta, ebben a cikkben tudósítottuk.

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