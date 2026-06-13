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Vitézy Dávid

Összelegózta a MÁV a várva várt vonatot, nyugati kocsik kellettek hozzá, mert elfogyott a hazai – így viszi a magyarokat a horvát tengerpartra

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Hecker Flórián
2026.06.13, 15:35
Frissítve: 2026.06.13, 16:00

Júliusban indul az Adria InterCity, bérelt nyugat-európai kocsikkal pótolták a meghibásodott járműveket – derült ki szombaton a MÁV-csoport közléséből.

Fotó: MÁV csoport / Facebook

Ebben az olvasható, hogy megkezdődött a Budapest és Split között közlekedő Adria InterCity nyári járatainak jegyértékesítése, az éjszakai vonat július 3. és október 2. között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán közölte, hogy a korábban használt háló- és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, a problémát bérelt nyugat-európai kocsik forgalomba állításával oldották meg.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint az Adria InterCity idén is közvetlen kapcsolatot biztosít Magyarország és a horvát tengerpart között. Felhívták a figyelmet, hogy a járat egyik legfontosabb előnye, hogy az utazás éjszaka történik, az utasok az esti indulást követően másnap reggel érkeznek Splitbe, így az utazás ideje alatt pihenhetnek.

A MÁV csoport közleménye szerint az első Adria InterCity július 3-án indul Budapestről Splitbe, a visszaúti első járat pedig július 4-én közlekedik. A férőhelyek száma korlátozott, ezért a MÁV csoport a jegyek mielőbbi megváltását javasolja az utasoknak.

A közlemény szerint a vonaton étkezőkocsi biztosít vacsorázási és reggelizési lehetőséget. Az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak, így a szolgáltatás családok, fiatalok, párok, baráti társaságok és egyedül utazók számára egyaránt vonzó alternatívát jelenthet.

A MÁV közölte, a jegyárakat nem terheli külön poggyász- vagy adminisztrációs díj, az utasok pedig annyi kézipoggyászt vihetnek magukkal díjmentesen, amennyit maguk is el tudnak szállítani. A pontos árak az utazás időpontjától, a választott komfortfokozattól és a foglalás időpontjától függően változhatnak.

Jelezték, a tavalyihoz hasonlóan idén ősszel is kedvezményes utazási lehetőséget kínálnak iskolai csoportok számára az Adria InterCity járatain.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében azt mondta, az Adria InterCity az egyik legjobb és leginkább környezetbarát lehetőség a horvát tengerpart elérésére azok számára, akik nem autóval vagy repülővel szeretnének utazni.

A tárcavezető jelezte, tavasszal még bizonytalan volt a járat idei indulása, mivel a korábban használt háló- és fekvőhelyes kocsik egy része a dunakeszi járműjavítóban rekedt, „a szokásos fővizsgákon beragadtak, és egyszerűen működésképtelenek”.

Elmondta, a problémát bérelt nyugat-európai kocsik forgalomba állításával sikerült megoldani, így a járat a nyári szezonban légkondicionált fekvőhelyes és hálókocsikkal közlekedhet. Hozzátette, a nyári időszakban az Isztria felé közlekedő nemzetközi vonat is elérhető lesz.

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