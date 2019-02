Nehezen tartják a lépést az adózók a NAV-val

A NAV 2022-ig tovább csökkentené az adminisztrációt, új kiszolgáló csatornákat és technológiákat vezetne be – jelentette be Sinkáné dr. Csendes Ágnes, a hivatal adóügyi szakfőigazgatója a Világgazdaság konferenciáján.

Jelentős szemléletváltáson esett át évekkel ezelőtt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), ma már támogató adóztatásról lehet beszélni – mondta Sinkáné dr. Csendes Ágnes, a hivatal adóügyi szakfőigazgatója. A Világgazdaság Versenyképesség – magasabb fordulatszámon című konferenciáján elmondta, a fejlesztéseket a megnövekedett ügyféligény is generálta, mert az ügyfelek gyors, olcsó, kényelmes és személyre szabott ügyintézést várnak el.

Ugyan 10 százalékkal csökkent a személyes ügyintézések száma, de tavaly még így is 2,3 millió ügyféligényt kellett személyesen kiszolgálni.

Új irány az adóhivatalnál a nyomtatványok webesítése, ezen keresztül nem csak a hivatal tudja használni a felhalmozott adatokat, hanem az ügyfél is azáltal, hogy a nyomtatványban már nagyon sok adat ki van töltve. Idén januárban elindult az adat és változás bejelentő lap digitális elérhetősége is. Ebből a nyomtatványból tavaly 11 millió érkezett az adóhivatalhoz, ebből 490 ezer hibás volt, ezeknél eljárás és több körös levelezés indult. Ez a digitális eljárással elkerülhető.

Az online számlázó rendszer bevezetését a legtöbben pozitívan fogadták, mert strukturáltan, egységes formában jelenik meg mindenkinél.

A NAV 2022-ig szeretné tovább csökkenteni az adminisztrációt, új kiszolgáló csatornákat és technológiákat vezetne be, és könnyítene az ügyfél és a hatóság kapcsolattartását.

Minden új szolgáltatás először okoz egy kis adminisztráció növekedést, de hosszú távon természetesen adminisztráció csökkenést eredményez.

Kökényesiné Pintér Ilona, a Saldo adótanácsadási üzletágának vezetője szerint az adóhatóság sokkal gyorsabban fejlődött, mint az adózók. Az adóhatóság segíti az adózókat, hiszen van egy ingyenes, számlázási szoftver, viszont meg kell tanulniuk ennek a kezelését. Főleg a kisvállalkozások veszik fel nehezen a ritmust.

Ezeket a rendszereket a multiknak és az egyéni vállalkozóknak egyaránt használnia kell, csak a kettőtől nem azonos energiabefektetést igényel.

Az ügyfelek heterogén digitális érettségét a NAV szakfőigazgatója szerint is külön figyelmet igényel, főleg igaz lesz, amikor már kizárólag csak online lehet számlázni. Az azonnali adatszolgáltatás viszont lehetőséget teremt az adóhivatalnak arra is, hogy hatékonyabban szűrje ki a csalárd vállalkozásokat. A szakember meglátása szerint valóban sok adatot igényelnek, de maga az adórendszer is bonyolult, ráadásul minden partnerszerv a NAV által begyűjtött adatokból készítik a kimutatásokat.