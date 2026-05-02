Kína brutális támadást indított, Amerika döbbenten nézi: a szeme láttára veszi át a hatalmat egy teljes kontinensen – Trump ezt nem hagyhatja

Peking 2024 óta már 33 fejlődő afrikai ország viszonylatában szüntette meg a vámokat, ezt terjeszti ki 2028 áprilisáig szakaszosan további húszra. Az egyetlen kivétel Szváziföld, vele szemben nincs kegyelem.
M. Cs.
2026.05.02., 08:04
Fotó: Shutterstock

Kína péntektől fokozatosan vámmentessé teszi a külkereskedelmet Afrika 53 országával, hogy garantálja az importot a nyersanyagokban gazdag kontinensről. Peking ezzel éppen ellentétes utat jár be, mint a protekcionista Egyesült Államok, és tovább növeli a befolyását Afrikában.

Kína vámmentessé teszi a kereskedelmet Afrikával

Peking 2024 decembere óta már 33 fejlődő afrikai országgal szemben szüntette meg a vámokat, ezt terjeszti ki 2028 áprilisáig szakaszosan további húszra. Az egyetlen kivétel az apró Szváziföld lesz, amelynek az a „bűne”, hogy diplomáciai kapcsolatot tart fenn Tajvannal, amelyet Kína az ország részének tekint.

A kínai–afrikai kereskedelem már tavaly történelmi csúcsra ért, a fekete kontinens az egyik legnagyobb nyertese a Peking és Washington között zajló vámháború okozta átrendeződésnek: a kínai export soha nem látott ütemben növekszik, miközben az amerikai jelenlét gyengül.

Az olcsó kínai termékek elárasztják a piacokat, a kínai beruházások pedig mélyítik az ország befolyását Afrikában. 

Az Egyesült Államok mellett Európa is lemarad Kína mögött, pedig Afrika több területen i kiváló lehetőségeket nyújtana.

Kína tovább bővítheti az importot is

Az export mellett Afrika az import bővítésé illetően is előnyös lesz Kína számára. Nagy mennyiségű nyersolajat importál Angolából, amely márciusban a teljes kőolaj-behozatalának 5 százalékát tette ki.

A Visual Capitalist 2024-es összesítése szerint Angola ezzel a nyolcadik helyen állt Kína olajforrásai sorában Oroszország, Szaúd-Arábia, Irán, Irak, Omán, az Egyesült Arab Emírségek és Brazília mögött.

Namíbia pedig a ritkaföldfémek, például diszprózium forrása. Peking domináns szerepet játszik globálisan a ritkaföldfémek terén, amelyet nem fél fegyverként használni.

A vagyonteremtés legbiztosabb módja a kereskedelem

Az afrikai nemzetek is nagy várakozással tekintettek a keretrendszerre. A kenyai és a kínai alelnök is részt vett márciusban az első vámmentes árucikkeket szállító szerelvény ünnepélyes indításán Nairobi vasútállomásán.

Angola eddig is Peking fontos olajforrása volt

A vonat avokádót, kávét és babot vitt Mombasa kikötőjén keresztül Kínába. Kithure Kindiki kenyai alelnök szerint a vámmentesség az ország „több millió gazdálkodójának, kereskedőjének és exportcégének a jövedelmét fogja növelni”. „A vagyonteremtés legbiztosabb módja a kereskedelem” – idézte az alelnököt a Nikkei Asia gazdasági portál.

John Mahama ghánai elnök abban bízik, hogy a vámok eltörlése növelni fogja az ország magas hozzáadott értékű termékeinek, például a kakaónak és a textileknek a versenyképességét.

Peking beszáll az infrastruktúra-fejlesztésbe is

Az afrikai országok fejletlen infrastruktúrája azonban akadályozza az export tényleges bővítését.

Az afrikai közlekedési, energetikai és információs és kommunikációs technológiai infrastruktúra hiányosságai 50 százalékkal növelik a kereskedelmi költségeket a globális átlag fölé, csökkentve a versenyképességet

– figyelmeztetett 2024-es jelentésében az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD).

Qingdao Port adds 7 new container routes in Q1
A kínai dömping elárasztja Afrikát is

Kína az elmúlt években az Egy övezet, egy út kezdeményezés keretében fokozta a befektetéseket a határokon átnyúló infrastruktúra-fejlesztési projektbe, többek között Afrikában is.

A kezdeményezés tavaly 213 milliárd dollár értékű beruházást és építési szerződést finanszírozott az ausztrál Griffith Egyetem és a kínai Fudan Egyetem jelentése szerint. A régiók közül Afrika volt a legnagyobb kedvezményezett.

Afrika is aggódhat a kínai dömping miatt

Mohamed Sadi, a közel-keleti AI Habtoor Research Center munkatársa szerint Kína valószínűsíthető célja az afrikai gazdaságok integrálása a saját gazdasági struktúrájába, valamint a nyugati befolyás semlegesítése.

 

A vámmentesség elméletileg javíthat a kétoldalú kereskedelem kiegyensúlyozásában is. A kínai többlet Afrikával szemben tavaly 102 milliárd dollár volt, 60 százalékkal növekedett 2024-hez képest. Kérdéses azonban, hogy ez a többlet jelentősen csökken-e, mivel részben az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása okozta globális energiasokk következtében Kína fokozta a megújuló energia fejlesztéséhez szükséges termékek, például 

  • szélturbinák 
  • és napelemek 

exportját többek között Afrikába is.

Emellett a kontinensen – mint az egész világon – aggódnak és aggódhatnak is a túlzott kínai termelésből eredő kínai dömping miatt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
