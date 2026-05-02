Kína brutális támadást indított, Amerika döbbenten nézi: a szeme láttára veszi át a hatalmat egy teljes kontinensen – Trump ezt nem hagyhatja

Kína péntektől fokozatosan vámmentessé teszi a külkereskedelmet Afrika 53 országával, hogy garantálja az importot a nyersanyagokban gazdag kontinensről. Peking ezzel éppen ellentétes utat jár be, mint a protekcionista Egyesült Államok, és tovább növeli a befolyását Afrikában.

Kína vámmentessé teszi a kereskedelmet Afrikával / Fotó: CFoto via AFP

Peking 2024 decembere óta már 33 fejlődő afrikai országgal szemben szüntette meg a vámokat, ezt terjeszti ki 2028 áprilisáig szakaszosan további húszra. Az egyetlen kivétel az apró Szváziföld lesz, amelynek az a „bűne”, hogy diplomáciai kapcsolatot tart fenn Tajvannal, amelyet Kína az ország részének tekint.

A kínai–afrikai kereskedelem már tavaly történelmi csúcsra ért, a fekete kontinens az egyik legnagyobb nyertese a Peking és Washington között zajló vámháború okozta átrendeződésnek: a kínai export soha nem látott ütemben növekszik, miközben az amerikai jelenlét gyengül.

Az olcsó kínai termékek elárasztják a piacokat, a kínai beruházások pedig mélyítik az ország befolyását Afrikában.

Az Egyesült Államok mellett Európa is lemarad Kína mögött, pedig Afrika több területen i kiváló lehetőségeket nyújtana.

Kína tovább bővítheti az importot is

Az export mellett Afrika az import bővítésé illetően is előnyös lesz Kína számára. Nagy mennyiségű nyersolajat importál Angolából, amely márciusban a teljes kőolaj-behozatalának 5 százalékát tette ki.

A Visual Capitalist 2024-es összesítése szerint Angola ezzel a nyolcadik helyen állt Kína olajforrásai sorában Oroszország, Szaúd-Arábia, Irán, Irak, Omán, az Egyesült Arab Emírségek és Brazília mögött.

Namíbia pedig a ritkaföldfémek, például diszprózium forrása. Peking domináns szerepet játszik globálisan a ritkaföldfémek terén, amelyet nem fél fegyverként használni.

A vagyonteremtés legbiztosabb módja a kereskedelem

Az afrikai nemzetek is nagy várakozással tekintettek a keretrendszerre. A kenyai és a kínai alelnök is részt vett márciusban az első vámmentes árucikkeket szállító szerelvény ünnepélyes indításán Nairobi vasútállomásán.

Angola eddig is Peking fontos olajforrása volt / Fotó: AFP

A vonat avokádót, kávét és babot vitt Mombasa kikötőjén keresztül Kínába. Kithure Kindiki kenyai alelnök szerint a vámmentesség az ország „több millió gazdálkodójának, kereskedőjének és exportcégének a jövedelmét fogja növelni”. „A vagyonteremtés legbiztosabb módja a kereskedelem” – idézte az alelnököt a Nikkei Asia gazdasági portál.