Varga Mihály figyelmeztette a Tisza-kormányt: a hitelminősítők ezt az ítéletet készülnek meghozni Magyarországról – "Elérkezik az igazság pillanata"

Terjedelmes interjút adott Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, részletesen beszélt a forint árfolyamáról, az inflációról, a magyar költségvetésről, a Tisza-kormányról és a hitelminősítők várható ítéletéről.

Varga Mihály előre megmondta a Tisza-kormánynak, mire készülnek a hitelminősítők Magyarország kapcsán

A jegybank 2025 tavaszán hivatalba lépett vezetőjét a HVG kérdezte a monetáris és a fiskális politikáról.

Ezt gondolja Varga Mihály a forint árfolyamáról

Arról, hogy a Goldman Sachs prognózisa szerint három hónap múlva 355, fél év múlva 350, az év végén 345 forint lesz az euró árfolyama, és azt javasolja, hogy a 350-es szintig érdemes spekulálni a magyar valuta erősödésére, először is úgy reagált, hogy a piacokon a választás óta erőteljes forinterősödés figyelhető meg, a tízéves lejáratú állampapír hozama is látványosan beszakadt – másfél százalékponttal olcsóbb, mint korábban –, és a tőzsde is szárnyal.

Erre az új helyzetre a monetáris politikának is reagálnia kell. Elsődleges mandátumuk az árstabilitás elérése és fenntartása, ezzel a szemüveggel nézik a fejleményeket.

Bár nincs nominális árfolyamcélunk, a forint árfolyamának erősödése segít minket abban, hogy az inflációs célunkat elérjük. Kérdés azonban, hogy az új kormány hogyan hasznosítja ezt a bizalmi tőkét.

A Goldman Sachs helyében kicsit óvatosabb lennék a jövendöléssel.

Ha tisztul a helyzet, amelyben a piac indokolatlan elvárásokat is támaszt az új kormánnyal szemben, akkor lehet megítélni, milyen árfolyamra számíthatunk az év további részében – mutatott rá.

Világossá tette, hogy az MNB további mandátuma a kormány gazdaságpolitikájának támogatása, ennek is örömmel tesznek eleget, ha először is tudják, hogy ez mit jelent, másodszor pedig ha nem gerjeszt inflációt.

Varga Mihály szerint erre készülnek a hitelminősítők

Az igazság pillanata akkor érkezik el, amikor az új kormány átvizsgálja az idei költségvetést, az ősszel beterjeszti a 2027-est, és ad a piacnak egy olyan középtávú államháztartási pályát, forgatókönyvet, amelynek alapján a befektetők be tudják árazni, mekkora kockázati felárral számoljanak a forintalapú eszközök után – jegyezte meg.