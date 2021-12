Jóval a becsült leütési ár fölött keltek el a fiatalon elhunyt Grammy-díjas brit énekesnő, Amy Winehouse (1983-2011) személyes tárgyai a Julien's aukciósház Beverly Hills-i árverésén szombaton.

A mintegy 800 tétel közül a szívalakú piros Moschino táska, amely az énekesnő több fotóján is látható, a becsült 20 ezer dollár helyett 205 ezer dollárért (63,63 millió forint) talált gazdára – közölte a Twitteren az aukciósház.

Egy aranyszínű Dolce & Gabbana miniruháért 150 ezer dollárt fizettek a becsült 7000 helyett. Egy fekete-fehér csíkos ruha, amelyben az énekesnő Jay Leno Tonight Show című műsorában 2007-ben a Rehab című számát előadta, 25 ezer dollárért kelt el. A szűk fekete szoknya, amelyben Winehouse 2008-ban átvette öt díját a Grammy-gálán, 11 ezer dollárt ért meg egy licitálónak.

Fotó: Shutterstock

Egy türkíz melltartó, amelyet az énekesnő You Know I'm No Good című videóklipjében villantott, 25 ezer dollárért talált vevőre, két plüssállatot 6200 dollárért adtak el. Egy születésnapi kártya, amelyet Adele-től, az énekesnőtől kapott Winehouse, 3200 dollárért kelt el a becsült 200-400 dollár helyett.

A kétnapos árverés vasárnapi napjának egyik fénypontját jelenti az énekesnő zöld-fekete miniruhája, amelyt utolsó koncertfellépésén viselt 2011 júniusában Belgrádban.

Martin Nolan, az aukciósház igazgatója szerint Amy Winehouse szülei most látták elérkezettnek az időt arra, hogy megváljanak tíz éve elhunyt lányuk személyes és pályafutásához kapcsolódó relikviáitól. Az énekesnő 2011. július 27-én halt meg alkoholmérgezésben.

Nolan – aki két év alatt készítette elő az árverést – hozzátette: a szülők szeretnék, ha a tárgyak olyan rajongókhoz kerülnének, akik értékelik Winehouse hagyatékát.

Winehouse eredeti zenéje és megjelenése világszerte felkeltette a közönség érdeklődését. Rövid pályája alatt azonban csak két stúdióalbuma jelent meg, a Frank és a Back to Black.

Az aukció bevételének egy része az Amy Winehouse Alapítványhoz kerül, amely az alkohol- és drogfüggőségtől próbálja megmenteni a fiatalokat.