Véget érhet a vihar előtti csend, indulhat az újabb orosz offenzíva

Hamarosan ismét támadásba lendülhetnek az orosz csapatok Donbaszban – derül ki az Institute for the Study of War elemzéséből. Mint írják az orosz haderő az elmúlt időszakban limitált szárazföldi támadásokat hajtott végre Szlovjanszktól északnyugatra, Sziverszktől délkeletre és a T1302-es Bakhmut-Liszicsanszk autópálya vonalán, Bakhmuttól délkeletre, valamint Donyeck városától délnyugatra.

Ezek a kísérletek arra utalhatnak, hogy az oroszok ismét támadásba mennek át a térségben,

azonban ezek a rohamok mindeddig kisméretűek és nagyrészt sikertelenek voltak. Amennyiben a műveleti szünet tényleg véget ért, úgy ezek a kísérletek folytatódhatnak és kiszélesedhetnek a következő napokban az elemzés szerint.

Fotó: Sergei Supinsky / AFP

Az is lehetséges, hogy ehelyett inkább rövidebb szünetek és egyre erősödő támadások következnek a teljeskörű offenzíva megindítása előtt, hiszen egy 10 napos műveleti szünet nem elegendő a sereg nagyszabású offenzívához szükséges feltöltésére.

Az orosz hadsereget így annak ellenére éri folyamatos nyomás az offenzíva folytatása céljából, hogy azt nem sikerült a döntő hatás eléréshez szükséges mértékben megerősíteni.

Éppen ezért könnyen lehet, hogy a közelgő támadás elakad egy ideig.

Az intézet írása mindemellett arra is felhívja a figyelmet, hogy az ukrán HIMARS rakétatámadások vélhetően megöltek vagy megsebesítettek legalább négy orosz parancsnokhelyettest a 106. légideszant hadosztály vezetőségéből. Az orosz hírek legalábbis beszámoltak Szergej Kuzminov, Andrej Visziljev és Maxim Kudrin ezredesek haláláról, megerősítve azt az ukrán állítást, hogy a júliusi 9-i, Saktarszk elleni támadás a hadosztály vezetőségéből többeket megölt vagy megsemmisített.