Az eddigi 520 forintról 470-re csökkentette a Magyar Telekom (Mtel) célárát az Erste Bank – közölték szerdán. Miközben a tisztított jövedelmezőség várhatóan növekedni fog, a szektorra most kivetett különadó az idén 25, jövőre pedig várhatóan 27 milliárd forinttal csökkenti az MTel eredményét.

Ugyanakkor a banknál azzal számolnak, hogy ezt az adófajtát 2024-ben kivezetik, s akkor újra megugorhat a cég eredménye, valamint komolyabb szintre emelkedhet az osztalék is, meghaladva a 2021-es összeget. Szóval megint a jövőbe csúszott a „jó világ” – írják az elemzők. Ennek tudható be a célárcsökkentés, de mivel az árfolyam is több mint beárazta azóta a negatív hatást, az ajánlás továbbra is vétel.