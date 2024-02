A 2022-es rekordévhez képest visszaeső, ám a várakozásokat így is jócskán felülmúló negyedik negyedéves eredménnyel nyitotta meg a hazai tőzsdei cégek gyorsjelentési szezonját péntek hajnalban a Mol.

Fotó: Róka László

Bár a külső környezet némileg romlott az egy évvel korábbihoz képest, a vállalatra idehaza kisebb szabályozói terhek nehezedtek, melyek részben ellensúlyozni tudták a gyengébb működési környezet hatásait.

Meglepően erős évzárás a Moltól

A magyar olajtársaság a legnagyobb érdeklődésre számot tartó, újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA soron 19 százalékkal mérséklődő, 354,2 milliárd forintos eredményről számolt be.

Dollárban számítva 7,7 százalékos volt a csökkenés, a 992 millió dolláros CCS EBITDA ezzel könnyedén túlszárnyalta a 881,9 millió dolláros elemzői konszenzust. Az október-december közötti eredmény ráadásul két százalékkal jobb lett a szezonálisan legerősebb, harmadik negyedévinél is.

A tavalyi utolsó három hónapban megtermelt 243,2 milliárd forint tisztított üzemi eredmény (EBIT) 19 százalékkal szűkebbre futott be az egy évvel korábbinál.

A 2022 végén még 21 milliárd forint adózás utáni veszteség egy év leforgása alatt 110 milliárd forintos nyereségbe fordult át, amiben az egy évvel korábbinál kedvezőbb devizapiaci széljárásnak is szerepe lehetett. Az adózott eredmény dollárra átszámítva 299 dollárra rúg, ami közel duplája az elemzők által várt 155,5 milliós nettó eredménynek.

Hárommilliárd dollár feletti eredmény 2023-ban és 2024-ben is

Az előrejelzettnél lényegesen jobb év végi hajrának köszönhetően a 2023 egészére kitűzött 2,8 milliárd dolláros vezetőségi EBITDA-célt is sikerült felülmúlni, a társaság 3,09 milliárd dollárral zárta az évet. A negyedév során 2,1 milliárd dollár működési cash flowt termelt a nagyvállalat.

Az idei hasonlóan erős év lehet, a menedzsment iránymutatása alapján a CCS EBITDA elérheti a hárommilliárd dollárt, míg az adózás előtti eredmény 1,6 milliárd dollár lehet.

Erős finomítás, kisebb adóterhek a kitermelésen

Az utolsó tavalyi negyedévben ezúttal a finomítás (downstream) üzletág volt a fő eredménytermelő, 163 milliárd forinttal. A tényadat három százalékos javulást jelent éves alapon. A várakozásokat itt is jócskán meghaladta a Mol teljesítménye.

A kutatás-termelés (upstream) 133,6 milliárd forintos EBITDA-val járult hozzá a csoportszintű eredményhez, ami harmadával kisebb a korábbitól. Az elemzők ceruzája itt is vékonyan fogott, az előrejelzett 314 millió dollár helyett 375 millióval zárult az időszak.

A szegmens teljesítményét nagyban javította, hogy a Molnak tavaly ősztől kevesebb bányajáradékot kell befizetnie az államkasszába a kormánnyal megkötött megállapodás értelmében. Az elemzői becslések szerint havi 10 milliárd forintos adóelőnyt már szeptemberre is érvényesíthette a vállalat, amit a negyedik negyedévben számolt el.

A kiskereskedelem továbbra is szárnyal

A fogyasztói szolgáltatások bővülése továbbra is töretlen, és 2023 utolsó hónapjaiban is jelentősen javította a csoport teljesítményét, igaz a vártnál valamivel kisebb mértékben. A szegmens EBITDA-ja 44 százalékkal 51,3 milliárd forintra ugrott. Dollárban kifejezve 144 milliós tételről van itt szó, az elemzők ennél is nagyobb, 166 milliós tételre számítottak előzetesen.

Fotó: Simon Móricz-Sabján / Világgazdaság Archive

Az üzemanyag-kiskereskedelmet is magába foglaló üzletágat az időszak során már nem fogta vissza a 2022 negyedik negyedévében még nagyrészt érvényben lévő üzemanyagár-sapka, valamint az időközben megvásárolt lengyelországi kúthálózat hozzájárulása is megjelent már benne.

A gáz-midstream szegmens teljesítménye negyedével esett vissza, EBITDA-szinten 18,6 milliárd forintos eredményt szállítva a Molnak.

Sikerült ellensúlyozni a romló külső környezet hatásait

A rendkívüli és nehéz külső körülmények hatására csökkent adózás előtti eredményünk 2023-ban. Ez nem is meglepetés, mert egy geopolitikai, makrogazdasági és iparági feszültségekkel teli évet zárunk, amelyben a szabályozási és az adópolitikai környezet további jelentős nyomást gyakorolt ránk. Mindezek ellenére erős évet tudhatunk a hátunk mögött, a várakozásokat meghaladó belső teljesítményt értünk el

– értékelte az évet Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató.

A cégvezető szerint mindez a Mol kiemelkedő operációs és költséghatékonyságának, illetve megfontolt beruházási politikájának köszönhető, amely képes volt ellensúlyozni a külső környezet hatásait.

„A 2023-ban megjelent kihívások még elszántabbá tettek, és arra bátorítottak minket, hogy új területeket vonjunk be tevékenységünkbe: a hulladékgazdálkodás hozzáadása portfóliónkhoz tovább erősítette integrált üzleti modellünket, és megfelelő alapot és lendületet biztosít számunkra a növekedéshez és fejlődéshez” – tette hozzá Hernádi.

A társaság elmondása szerint tovább halad előre az okos átállás útján, melynek során egyszerre járul hozzá a fenntarthatósághoz és a versenyképességhez, a zöld beruházási projektek mellett aktívan fejlesztik a régió iparát és erősítik Közép- és Kelet-Európa energiaszuverenitását.