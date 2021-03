Enni és zuhanyozni sincs idejük a Goldman Sachs junior bankárainak

Egy felmérés szerint durván túlhajszolja fiatal alkalmazottait az egyik legjelentősebb befektetési bank – írja a Business Insider.

A Goldman Sachsnál első évüket töltő junior befektetési és banki elemzők embertelen munkakörülményekről számoltak be egy nem hivatalos, 13 fő részvételével lezajlott felmérésben. A kérdőív eredményeit megosztották a vezetőséggel, de a közösségi médiában is napvilágot látott.

Junior bankers at @GoldmanSachs say they are facing “inhumane” conditions, including 100-hour work weeks & “abuse” from colleagues which has severely affected their mental health.

The full pdf survey is now available on google drive here: https://t.co/ig1Ghak2VH pic.twitter.com/NG2xC3CNcC

