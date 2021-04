Harminc éves zöld kötvényt bocsát ki Magyarország

Egyszerre lovagolna meg két trendet az a 20 milliárd forintnyi kötvény, melyet csütörtökön bocsátanak aukcióra – mondta Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője.

Hozzátéve: a mostani hozamkörnyezetben egyre népszerűbbek a hosszú lejáratok, a most kibocsátandó kötvényt 2051 áprilisában kell majd visszafizetni, valamint egyre nagyobb az igény a környezettudatos kötvények iránt is, melynek szintén megfelel a most kibocsátandó kötvény.

Korábban csak Hongkong és Lengyelország bocsátott ki ilyen hosszú lejáratú zöld kötvényt.

A mostani kibocsátás csak az első lesz a sorban, az Államkincstár összesen 90 milliárd forint értékben értékesítene a kötvényből.