Borsodban és Baranyában komolyan vették a téli abroncsok használatát

Az idén országos méretűvé nőtt figyelemfelkeltő akciót levezénylő Téligumi Kommandót a Használtautó.hu autós magazinja és a Nonstopgumi.hu csapata hívta életre az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság bevonásával.

A 2019 decemberi, illetve 2020 januári és februári szemlék során több mint 1250 autón ellenőrizték a

téli abroncsok meglétét,

a megfelelő, előírt profilmélységet

és az abroncsok életkorát.

Ugyanis, az enyhébb tél ellenére, már 7°C alatt komoly különbséget jelenthet a felhelyezett téli gumi és az abroncs állapota, különösen a hajnali fagyokra gondolva.

„A Téligumi Kommandó megyei eredményeit nézve a legjobb téligumi-arányt

Baranya, Borsod-Abaúj- Zemplén és Somogy megye mutatta,

míg a legalacsonyabb, 44-44 százalékos adatot

Vas

és Veszprém

megyében regisztráltuk. Csak bízni tudunk benne, hogy a nyári gumis autók télies körülmények között, vagyis már 7°C alatt sem indulnak útnak, mert már így is nagyobb közlekedésbiztonsági kockázatot jelentenek nemcsak magukra, hanem a közlekedés összes szereplőjére nézve” – mondta Katona Mátyás, a 20 éves Használtautó.hu szakértője.

A nem megfelelő abroncs ugyanis fagyott, jeges úton akár háromszoros fékutat adhat,

ahogy ez a Használtautó.hu-hoz és a Nonstopgumihoz köthető, legnagyobb hazai téligumi-tesztből is kiderült.

Míg a jó téli gumikkal havas-jeges körülmények között 18-21 méter közötti fékút adódott 40 km/órás tempóról, addig egy használt téli gumival már 28 méter feletti, egyes négyévszakosokkal 30 métert meghaladó, míg egy nyári gumival 50 métert is meghaladó táv kellett az autónak, hogy megálljon.

Ezek a méterek pedig sok esetben élet-halál között jelenthetnek különbséget.

A téli gumiabroncs használatát a téli hónapokra kötelezően előíró országok jellemzően 4 mm-ben határozzák meg a minimális profilmélységét. A Téligumi Kommandó ellenőrzései szerint a hazai autók 5,2 milliméteres átlagos profilmélységű abroncsokon futottak, viszont tapasztaltak durvább szélsőségeket is. A legalacsonyabb, 3,5 mm-es átlagos profilmélységet Csongrád megyében látták,

ami azt jelenti, hogy ott az autók zöme már bőven cserére érett abroncsokkal fut.

Nem sokkal volt jobb a helyzet Bács-Kiskun megyében (4 mm) és Nógrád megyében (4,4 mm) sem.

„Biztató ugyanakkor, hogy az 5 évnél idősebb abroncsok aránya országos átlagban „mindössze” 33 százalékos. Ezzel együtt igaz, hogy már a 4-5 éves téli gumik is okozhatnak meglepetéseket, ugyanis ennyi idő után újkori képességeiknek rendszerint már csak szerény részét tudják teljesíteni, természetesen kopástól és használattól függően. A legtöbb, 5 évnél idősebb abroncsot egyébként Bács-Kiskun megyében, a legkevesebbet pedig Hajdú-Bihar megyében találtuk” – tette hozzá a szakértő.

Fontos megjegyezni természetesen, hogy bár a megyénkénti ellenőrzés komoly és sokak figyelmét felhívó munka volt, adatai nem reprezentatívak.

A hasznos tanácsokkal szolgáló felmérésnek viszont nincs vége, Berzai Zsolt alezredes, az Országos Balesetmegelőzési Bizottság főtitkára újabb kampányt is kilátásba helyezett.

„A téli ellenőrzés után nyáron immár a Nyárigumi Kommandót is országosan fogjuk megvalósítani a Használtautó.hu és a Nonstopgumi.hu csapatával. Korábbi közös akciónk kapcsán tudjuk, a melegebb hónapokban is jelentős a nem az évszaknak megfelelő abroncsot használók aránya, ami ugyanúgy kockázatos és kerülendő nyáron is, mint télen.”