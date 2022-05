A tavalyi évhez képest nőtt a lekötés nélkül, folyószámlán tartott megtakarítások száma – derül ki a Magyar Bankholding által elvégzett, befektetési kedvre fókuszáló kutatásból. A felmérés szerint továbbra is az egyik legnépszerűbb befektetési forma az állampapír, duplájára nőtt azonban azok száma, akik szívesen invesztálnának aranyba vagy műkincsbe.

A kutatás szerint a válaszadók 52 százaléka tartja megtakarításait lekötés nélkül a folyószámlán, 35 százalék készpénzben.

A megkérdezettek 34 százaléka havi rendszerességgel, 41 százalékuk alkalmanként tesz félre, 20 százalékukra pedig mindkettő megtakarítási forma jellemző. A válaszadók 5 százaléka azt nyilatkozta, hogy jelenleg nem áll módjában félretenni. A válaszadók kétharmada egy szolgáltatónál tartja megtakarítását.

Fotó: Shutterstock

„A trendkutatás alapján a bankok és az alapkezelők iránt tovább növekedett a bizalom, a megkérdezettek 55 százaléka tartja megbízhatónak a bankokat a megtakarítások kezelése esetén, 27 százalékuk pedig alapkezelőre bízná a befektetéseit” – mondta Szabó Levente, a Magyar Bankholding Zrt. egyedi kiszolgálásért felelős vezérigazgató-helyettese.

Népszerű az állampapír, a legfontosabb a biztonság

A megkérdezettek körében továbbra is az állampapír a legnépszerűbb befektetési forma (22 százalék), jelentősen növekedett azonban azok aránya, akik megfontolnák, hogy aranyba vagy műkincsbe fektessenek. A befektetésekkel kapcsolatban a két legfontosabb szempont, hogy a képzett tőke biztonságban legyen, valamint, hogy biztosított legyen a likviditás is. A válaszadók 28 százaléka számára pedig az is fontos, hogy kisebb összeget is be lehessen fektetni.

A befektetések kiválasztása során a válaszadók szinte minden esetben figyelembe veszik a várható kockázatot, és egyenlő arányban oszlik meg a kockázatvállalók és a kockázatokat kerülő befektetők száma. Míg a 18-39 éves, fiatalabb korosztály nagyobb eséllyel vállal kockázatot (53 százalék az arány), addig az 50 év fölötti korosztály már kerüli a kockázatos befektetéseket.