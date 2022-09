Összességében Budapest és az ország nyugati része kedvezőbb lehetőségeket kínál az oktatás, a kultúra, a vásárlás és a munkaerőpiac terén, Kelet-Magyarországon viszont könnyebb lakáshoz jutni – derül ki a Takarék Index élhetőségi vizsgálatából, amelyet a Magyar Bankholdinghoz tartozó Takarék Jelzálogbank végzett el az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a bűnözés, a munkaerőpiac, a vásárlási lehetőségek és a lakóingatlanok megfizethetősége szempontjából.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A járások élhetőségi rangsorának élén álló területek egyes mutatóknál kiemelkedően magas pontszámot értek el a százas skálán – amelyen az értékeket a legjobb lehetőségeket biztosító helyszínhez képest határozták meg a szakértők –, másokban azonban csak a középmezőnyben vagy akár a lista vége felé helyezkednek el. A kisebb járások elsősorban az alacsony bűnözésnek és a jobb megfizethetőségnek, a nagyobb városok és környékeik pedig inkább az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a vásárlási lehetőségek és a munkaerőpiac terén elért magasabb pontszámuknak köszönhetik előkelő helyezésüket.

Magyarország legélhetőbb járásai északnyugaton, illetve délkeleten helyezkednek el, kiemelkedik Budapest és környéke, valamint a megyeszékhelyek többsége. A lista élén Pilisvörösvár és környéke, valamint Veszprém és környéke követi Budapestet.

A főváros száz pontjához képest a Pilisvörösvári 61,8, a Veszprémi járás pedig 58 pontot ért el. Az első tízben ezúttal is ott található Debrecen és környéke – 57,6 ponttal a negyedik –, az 57,4 ponttal ötödik Bólyi járás, valamint Tata és környéke, amely 53,2 ponttal a tizedik.

A Mórahalmi járás 54,2 ponttal a hatodik, az Érdi 53,8 ponttal a hetedik, a Kisbéri azonos pontszámmal a nyolcadik, a Pécsváradi 53,7 ponttal a kilencedik a listán, amelyen például a tavaly harmadik Mór és környéke idén a 25. helyre csúszott vissza.

A részmutatóknál az oktatásban Budapest, Veszprém és környéke és a Győri járás áll az élen, de bekerült az első tízbe négy új járás is, az Orosházi, a Debreceni, a Kiskunhalasi és a Kapuvári. Az egészségügynél is a főváros vezet Gyula és Pécs előtt, de bekerült az élmezőnybe például a Sellyei járás is. A kultúra vonatkozásában is Budapesté az első hely, megelőzve a Debreceni és az Egri járást. A legbiztonságosabbnak azonban Pilisvörösvár, Mórahalom, illetve Szarvas és környéke bizonyult, a főváros ebben a kategóriában néhány helyet előrelépve csak a 162. A vásárlási lehetőségek Budapesten a legjobbak a Dunakeszi és az Érdi járás előtt, a munkaerőpiaci helyzet viszont a Budakeszi, a Dunakeszi és a Pilisvörösvári járásban a legkedvezőbb, a főváros a hatodik. Az ingatlanok Csenger, Putnok, valamint Jánoshalma és környékén a legmegfizethetőbbek, a legdrágább a Balaton és vidéke, valamint a főváros és környéke.

A legalacsonyabb élhetőségi pontszámok jórészt Északkelet-Magyarország járásait jellemzik.

E területek között nincs túl nagy különbség, a legtöbb mutatót tekintve a rangsor alsó részén vannak. Az összesítés utolsó három helyét a Szikszói, a Kunhegyesi és az Encsi járás foglalja el 19, 18,8, illetve 17,9 ponttal.

A szakértők összeállították a megyeszékelyek egymáshoz viszonyított élhetőségi rangsorát is, amelyet ezúttal is a főváros vezet. A Budapestet követő városok lemaradása itt is viszonylag erős a pontszámokat tekintve. Veszprém 78,9 ponttal lett a második, Győr 68,9 ponttal a harmadik. A 60,4 ponttal negyedik helyezett Debrecen tavaly még a 12. volt a listán. Az első tízben szerepel még Székesfehérvár (60,3 pont), Szekszárd (59,9), Pécs (58,9), Szombathely (58,4), Zalaegerszeg (57,2) és Kaposvár (55,3). A sor végén pedig Kecskemét, Salgótarján és Békéscsaba található, Budapesthez képest kevesebb, mint feleannyi: 42,1, 41,6, valamint 39,2 ponttal.

„Az oktatástól kezdve az egészségügyön és a munkaerőpiaci lehetőségeken át az ingatlanok megfizethetőségéig számos tényező befolyásolhatja döntésünket a lakásvásárlás során. Kutatásunk átfogó képet ad arról, hogy az ország különböző részei milyen lehetőségeket kínálnak nemcsak az ott élőknek, hanem azoknak is, akik ingatlanvásárlás előtt állnak. Figyelembe véve a személyes körülményeket, a lakásvásárlás a turbulens gazdasági helyzetben befektetési célokat is szolgálhat, és a vagyonmegőrzés egyik módja is lehet” – mondta Somogyi Péter, a Magyar Bankholding lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.