A magyar kézilabda-válogatott sorrendben a hollandokkal, a portugálokkal és az izlandiakkal mérkőzött meg az új budapesti sport- és rendezvényközpontban, az MVM Dome-ban, és a kezdés nem sikerült jól, hiszen az előzetesen a legkönnyebb ellenfelének tartott – de végül a továbbjutást is kiharcoló – holland válogatott 31-28-ra legyőzte a mieinket. A Szerencsejáték Zrt. arról tájékoztatta a VG-t, hogy ez az eredmény a fogadók nagy többségét is meglepte, amit hűen tükröz, hogy a mérkőzés végkimenetelére a Tippmixen és a Tippmixprón beérkezett tippeknek csupán az 5 százaléka lett helyes, a jó megérzéshez ugyanakkor 8,50-es záró nyereményszorzó kapcsolódott. Érdemes megjegyezni, hogy a „Gólszám 57,5” fogadási sorra majdnem 15 ezer tökéletes tipp érkezett.

Fotó: Mirkó István

A magyar szurkolók számára a portugálok elleni összecsapás lehet a legemlékezetesebb, hiszen 31-30-as sikert aratott Gulyás István csapata, és a győztes gólt pár másodperccel a vége előtt szerezte Máthé Dominik.

Ezen találkozó kapcsán az „1X2” sorra befutott több mint 82 ezer tippnek a 70 százaléka lett helyes, és 68 százalékos volt a találati arány a „Nyertes különbség” fogadási eseményen is. A mérkőzéshez köthető nyeremények összege a 112 millió forintot is meghaladta.

Kedden az Izland elleni mérkőzésen egy legalább kétgólos különbségű győzelem jelentett volna biztos továbbjutást, de ez nem jött össze, sőt, a siker is elmaradt. A félidőben még döntetlen volt az állás, de végül az északiak ünnepelhettek 31-30-as győzelmet és egyben csoportelsőséget. A vereséggel eldőlt, hogy Magyarország válogatottja búcsúzik a kontinenstorna további küzdelmeitől, nem jut a középdöntőbe. Azok a fogadók, akik a „Félidő/végeredmény” piac kapcsán a „Döntetlen/Izland” kimenetelt jelölték meg, akár 17,00-s nyereményszorzóval is kalkulálhattak. A sorsdöntő mérkőzéshez végül közel 130 millió forint nyeremény kapcsolódott. Nem csak a nyeremények, hanem a fogadói népszerűség tekintetében is az Izland elleni összecsapás zárt az élen a magyar csapat csoportmeccseit vizsgálva: a keddi összecsapásra 410 ezret meghaladó fogadás érkezett.

A kvartettet tehát Izland nyerte meg, amivel a B csoport győztesére megtett tippek közel 24 százaléka lett helyes.

Ez utóbbi outright fogadási esemény kapcsán a fogadások 47 százaléka Magyarország csapatára érkezett. A Tippmix és a Tippmixpro nyereményszorzói alapján továbbra is a dánok számítanak legesélyesebbnek a végső győzelemre, őket követik a franciák és a spanyolok.