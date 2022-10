Még soha nem volt ennyire fontos az energia tárolása, termelése és optimalizálása mint most, amikor mindenki próbál árammal működő alternatív fűtési módokra átállni a megemelkedett rezsiköltségek miatt: a fogyasztói igények közel háromszorosára ugranak, amit a hálózatok nem bírnak el, az energiatárolásra pedig Magyarországon jelenleg nincsen bevett módszer.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

„Itthon gyerekcipőben jár az energiatárolás és az energiamenedzsment. A jelenlegi rendszerek maximum egy-két napig tudják áthidalni az áramkimaradást. A bankszektorban 72 óra a maximum, amelyet az akkumulátor bír, a szervertermekben ez csupán három-négy óra” – hívta fel a figyelmet Náhol Krisztián energetikai szakértő.

Létezik azonban egy magyarok által fejlesztett, konténerbe telepített szünetmentes rendszer, amely a hagyományos megoldásokkal ellentétben képes ötvözni a hálózati, a napelemek által termelt, az alternatív energiaforrások által előállított és az aggregátor által termelt áramot. Mivel elsősorban zöldenergiát használ, csak akkor vesz hálózati áramot, amikor a napelemek nem termelnek elegendő mennyiséget a szünetmentes működés biztosításához. Az NN Power Cube a napenergiát felhasználva folyamatos áramot tud biztosítani a cégeknek, intézményeknek és a lakosság egy részének is. „Egy Keszthely méretű város alapvető szolgáltatásaihoz (közigazgatás, egészségügy, közlekedés, üzemanyag ellátás) egy többnapos áramszünetnél hozzávetőleg 30 Cube tudna elegendő áramot termelni és tárolni” – közölte Náhol Krisztián.

Ami a magáncélú felhasználás lehetőségeit illeti, egy ilyen rendszer a megfelelő napelemmel nagyjából nyolc hónapig tudná tehermentesíteni egy 50-600 négyzetméter alapterületű családi ház hálózatát.

A szakértő szerint egyébként azok is sokat tehetnek az energiafogyasztásuk csökkentéséért, akik nem tudtak átállni alternatív fűtési rendszerre. Egy átlagos családnál központi helyen van a termosztát, ami csupán az adott helyiség hőmérsékletét érzékeli. A gázkazánoknál ma már nagyjából 200 ezer forintért beszerezhető az automata termosz, így ha elmegyünk otthonról, és beállítjuk 19 fokra a hőmérsékletet, szobánkénti vezérléssel 10-15 százaléknyi gázt tudnánk megtakarítani havonta. Ezenkívül a kazáncsere is sokat tud javítani a felhasználáson. Ha a régi atmoszferikus gázkazánt lecseréljük (ami körülbelül 75-79 százalékos hatásfokkal működik) kondenzációs gázkazánra, amely 105-112 százalékos a hatásfoka, szintén spórolhatunk a gázfelhasználáson. „Már azzal nyerünk, ha változtatunk a gondolkodásunkon. Még mindig azt látom, hogy sokan feleslegesen égetik a folyosókon a villanyt, és éjjel-nappal járatják a klímát. Nem mindenkinek van költségvetése napelemre, de addig el kellene jutni, hogy ahol égve szokott maradni a villany, oda legalább teszünk egy mozgásérzékelőt vagy egy időkapcsolót. Sok múlik a hozzáállásunkon, és ha most még sötéten látjuk is a dolgokat, remélhetőleg ez az időszak segít abban, hogy a jövőben tudatosabban tervezzünk” – vélekedett a szakértő.