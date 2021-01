Erősödik a nyomás az európai kormányokon az oltási kampány felgyorsítására

Világszerte 84,5 millió fölé emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké pedig meghaladja a 1,8 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem vasárnap reggeli adatai szerint.

A járvány terjedése miatt további korlátozó intézkedéseket hoznak a kormányok.

Görögországban tegnap egyhetes szigorú karantént léptettek életbe, Olaszországban csütörtökről január 18-ra halasztották a síközpontok megnyitását.

A járvány terjedése miatt egyre nagyobb a nyomás az európai kormányokon, hogy gyorsítsák fel a tömeges oltást.

Különösen Franciaország van lemaradva, ahol eddig alig pár száz ember kapta meg az első adagot, de Németországban is csak néhány tízezer, míg az Egyesült Királyságban majdnem egymillió embert oltottak be. Kérdéses azonban, hogy lesz-e elegendő vakcina. Ugur Sahin, a BioNTech vezérigazgatója szerint ugyanis hibás volt az Európai Unió stratégiája.

A Pfizerrel az első engedélyezett oltást kifejlesztő német cég alapítója a Spiegelnek adott interjúban úgy vélekedett, hogy Brüsszel túl óvatos és lassú volt a szükséges vakcinamennyiség biztosításában, ráadásul olyan fejlesztőkkel is előszerződést kötött, akik még mindig nem álltak elő saját oltóanyaggal.

Így előfordulhat, hogy a globális kereslet megugrása miatt a Pfizer és a BioNTech nem tud elegendő vakcinát biztosítani Európának.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) egyelőre csak ezt az oltóanyagot engedélyezte, a Modernáét várhatóan szerdán hagyják jóvá, és vizsgálják az Oxford Egyetem és az AstraZeneca által kifejlesztett vakcinát is, a döntés időpontja még nem ismert. Az AstraZeneca egyébként azt ígéri, hogy január közepére felpörgeti a gyártást, a cél heti kétmillió adag előállítása.

Európa szempontjából „a helyzet jelenleg nem tűnik rózsásnak” – hangsúlyozta Sahin, aki emlékeztetett, hogy az EU 300, az Egyesült Államok pedig 200 millió adagot rendelt a vakcinájukból. Az oltással azonban az utóbbi is jelentősen le van maradva. A hét végéig ugyan több mint 13 millió dózist szállítottak ki, de ebből csupán 4,2 milliót adtak is be, pedig az országban változatlanul katasztrofális a járványhelyzet.

Decemberben több mint 6,3 millió fertőzést és több mint 77 500 halálesetet regisztráltak, jelenleg kétszer annyian vannak kórházban, mint tavaly április közepén, az első hullám csúcspontján.

Az Egyesült Államok után Indiában regisztrálták a legtöbb fertőzést a világon, és a hét végén ott is megadták a hatóságok az engedélyt a brit, valamint egy helyi fejlesztésű vakcina sürgősségi alkalmazására, az oltásokat egy héten belül megkezdik. A kormányzat reményei szerint az 1,35 milliárdos népességű országban 300 millió embert oltanak majd be az év első hat-nyolc hónapjában, elsősorban a brit vakcinával.

A héten megkezdődik az oltási kampány a Vatikánban is, de azt egyelőre nem tudni, hogy a 84 éves Ferenc pápát beoltják-e, és ha igen, mikor.